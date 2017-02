vor 1 Stunde SK Burladingen Laster reißt 16 Laternen um

Einen nicht alltäglichen Verkehrsunfall haben die Beamte des Polizeipostens Burladingen am vergangenen Dienstagvormittag aufgenommen: Der Fahrer eines mit Holz beladenen Lasters riss dort nämlich mehrere Fasnetsbändel in der Ortsdurchfahrt Burladingen und auf der Bundesstraße 32 mit und verursachte so einen hohen Schaden, da dadurch auch 16 Straßenlaternen umgeknickt wurden.

