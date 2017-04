Meßstetten Kopierte Kassenbons trüben Jahresfazit der Boscha-Hexa aus Heinstetten

Der Fasnetsverein aus Meßstetten blickt auf ein gutes Jahr mit 1000 Arbeitsstunden zurück, doch Ausgaben und Kleiderordnung sollen verbessert werden

Die Boscha-Hexa aus Heinstetten haben ein aktives Jahr hinter sich: 1000 Arbeitsstunden und viele Veranstaltungen standen im Kalender, auch außerhalb der Fasnet. Was die Stimmung bei der Jahresversammlung im Heinstetter Schützenhaus ein wenig trübte, war ein Nichteinhalten der Häsordnung sowie ein beträchtlicher Verlust bei eigenen Veranstaltungen, denn es wurden die Verzehrbons kopiert.

Natürlich standen die Fasnetsveranstaltungen mit all den Umzügen und Zunftbällen im Mittelpunkt des Jahresprogramms der Boscha-Hexa. Da gab es für die Mitglieder großes Lob für ihre Vollzähligkeit und Pünktlichkeit, sowie ihr Mitwirken bei den diversen Veranstaltungen. Kritik mussten sie sich bezüglich der Häsordnung gefallen lassen. Mit großem Engagement und viel Herzblut leitet und kümmert sich Gerhard Grammel, Vorsitzender des Fasnetvereins, um die Mitglieder und den Erhalt des Brauchtums – und dazu zählt auch die Kleiderordnung. Teilweise wurden zu Veranstaltungen keine Handschuhe getragen oder die Besen fehlte, was an diesem Abend für Kritik sorgte. Aus der Versammlung kam der Vorschlag, dass man für solche Nachlässigkeiten ein „Schlamperkässle“ anlegen sollte. Darüber werde im Ausschuss beraten, antwortete der Vorsitzende.

An anderen Abenden war das Häs dagegen gar nicht nötig: Zu den großen Höhepunkten mit vielen Besuchern fern der Fasnet zählten das Stadtfest und der Nachtumzug in Verbindung mit dem Narrenverein Hau-Giebel und weiteren Vereinen sowie der Feuerwehr.

Auch über das finanzielle Geschehen hält Gerhard Grammel ein waches Auge. Investiert haben die Boscha-Hexa in ein Banner und in vereinseigene Sektgläser. Dazu kamen noch erhebliche Ausgaben, die es zu reduzieren gilt. Ärgerlich war, dass zu den eigenen Veranstaltungen die Verzehrbons kopiert und in Umlauf gebracht worden sind. So sei ein beträchtlicher Verlust entstanden. Dennoch konnte Kassierer Manfred Maier einen erfreulichen Kassenstand präsentieren.

Wie die angedachte Hexentaufe erfolgen soll, dafür gibt es noch keine konkreten Vorstellungen. Klar ist: Alle Hexen sollten sich bis zum 25-jährigen Jubiläum im nächsten Jahr diesem Ritual unterzogen haben. Dankbar zeigte sich Gerhard Grammel gegenüber dem Ortsvorsteher Thomas Deufel darüber, dass im Rathaus ein Vereinsraum sowie in der Garage ein Lagerraum für die Boscha-Hexa geschaffen worden ist. Sehr gut läuft auch die Kooperation der 87 Boscha-Hexa-Mitglieder mit dem Narrenverein Hau-Giebel, so der Vorsitzende abschließend.

Nach vier Jahren Schriftführertätigkeit gab Stefan Mayer seinen letzten Bericht über das Vereinsgeschehen ab: Die Vereinsmitglieder trafen sich zu sechs Ausschusssitzungen, hatten mehrere Arbeitseinsätze, waren bei der Landschaftspflege als auch der Landschaftsputzete dabei, beteiligten sich bei einem Elf-Meter-Schießen und nahmen an verschiedenen örtlichen Veranstaltungen teil. Auch vereinsinterne Feten trugen laut Mayer zu kameradschaftlichen Beziehungen bei.

Daher gaben die Mitglieder auch rasch ihr Einverständnis, als es um die Mitgliedsbeiträge ging: Abgestimmt wurde über eine Erhöhung von 27 Euro auf 30 Euro pro Jahr, dieser Vorschlag wurde angenommen. Er betrifft nur die aktiven Mitglieder, passive zahlen weiterhin 11 Euro pro Jahr. Wie lange manche Boscha-Hexa schon dabei sind, zeigten die Ehrungen: Für ihre mehrjährige Vereinszugehörigkeit wurden Stefan, Diana und Steffi Mayer geehrt.

Grüße des Bürgermeisters Frank Schroft, sowie vom Heinstetter Ortschaftrat übermittelte Ortsvorsteher Thomas Deufel, der den Boscha-Hexa großes Lob und herzlichen Dank für ihre geleistete Arbeit und das Mitwirken bei den örtlichen Veranstaltungen und Aktionen zollte.

Wahlen

Bei den Neuwahlen wurden Gerhard Grammel als Vorsitzender, Stefanie Mrasek-Bodmer als seine Stellvertreterin, Manfred Maier als Kassierer und neu Markus Schempp als Schriftführer gewählt. Als Beisitzer fungieren: Marcus Dehner, Sibylle Dehner, Ulrike Kleiner, Annerose Löffler, Silke Maier und neu Marcel Radünz. Häswart ist wieder Heiderose Roth. Kassenprüfer bleiben Harry Schmidtke und Eberhard Sladky. (wl)