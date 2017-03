Bisingen Kneipengast schlägt nach Polizisten und erleidet Platzwunde

Der Hilferuf einer Gastwirtin aus Bisingen, die einen Gast in ihrer Kneipe sitzen hatte, von dem sie mehrfach beleidigt wurde und der nicht freiwillig gehen wollte, erreichte jüngst die Polizei in Hechingen.

Die Beamten trafen gegen 2 Uhr auf einen respektlosen Mann, der ihren Anweisungen keine Folge leistete. Erst nach der Androhung von Zwangsmitteln ging er widerwillig hinaus, wo ihm ein Platzverweis für die Gaststätte erteilt wurde, teilt die Polizei mit. Nur wenig später fuhren die Beamten in die Hauptstraße zurück, weil der 39-Jährige wieder in der Kneipe war. Da er auf normale Ansprache nicht reagierte, nahmen ihn die Polizisten fest. Dagegen wehrte er sich nach Leibeskräften, schlug nach den Beamten und spuckte einen der beiden an. Nur mit großer Mühe gelang es ihnen, ihm Handschließen anzulegen. Bei der Auseinandersetzung zog sich der 39-Jährige eine Platzwunde zu, die im Krankenhaus versorgt werden musste.