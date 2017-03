Meßstetten-Heinstetten Heinstetter Schützen freuen sich über viele Titel

Ob mit Pistolen, Gewehren oder mit der Feldarmbrust, die Schützen von der Schützenvereinigung Meßstetten haben im vergangenen Jahr hervorragende Leistungen erbracht und zahlreiche Meistertitel errungen.

Darüber hat sich der Vorsitzende Michael Keppler bei der jüngsten Hauptversammlung ebenso gefreut, wie der Sportleiter Karl-Ernst Weißmann, der sich zudem mit der Feldarmbrust die Olympiaqualifikation erkämpft hat.

Bei der Versammlung im Heinstetter Schützenhaus ging er auf die erfolgreichsten Schießsportler ein, bei denen vor allem Karl-Ernst Weißmann sowie der Biathlet Sven Keinath herausragende und für den Verein einmalige Leistungen abgerufen haben. Sven Keinath errang sechs Titel bei den Deutschen Meisterschaften im Sprint, Massenstart und in der Staffel. Gerne hätte man diesen Spitzensportler in der Schützenvereinigung behalten, doch Sven Keinath wird ab nächster Saison für den Skiverein Meßstetten an den Start gehen, wurden die Mitglieder bei dem Treffen informiert.

Die Neuwahlen ergaben, dass der Schützenmeister und stellvertretende Vorsitzende Markus Griese ebenso weiter im Amt bleibt, wie der Schatzmeister Rolf Kiesinger und der Jugendleiter Markus Damker mit seinem Stellvertreter Torben Goreth. Von der Versammlung wurden als Schießleiter im Bereich Gewehr Ulrich Keinath, Peter Eppler, Karl-Ernst Weißmann, Wolfgang Szemkus, Stephan Kneer, Gerald Roth, Michael Keppler und Matthias Kästle, sowie als Schießleiter im Bereich Pistole Frank Hess, Rolf Kiesinger, Sebastian Siber, Hubert Drissner und Johannes Brenner gewählt. Zum Abschluss sind Erwin Heppe, Sven Keinath, Rolf Schmidbauer und Alfred Feistel für 20-jährige Mitgliedschaft; Heidi Eppler, Peter Eppler, Joachim Bauer, Rolf Kiesinger, Roland Sieber, Manfred Kästle, Heidrun Braun und Helmut Braun für 25-jährige Mitgliedschaft sowie Eva Hettich, Helmut Karle, Andreas Henne, Klaus Haag, Rolf Merz und Manfred Fritz für 30-jährige Vereinstreue und Albert Kästle für 40-jährige Mitgliedschaft mit Urkunden, Ehrennadeln und Präsenten geehrt worden.