Meßstetten Hau-Giebel zeigen Programm und fällen Urteile

Eine närrisch-ausgelassene Stimmung herrschte beim Zunftball des Narrenvereins Hau-Giebel Heinstetten. Der am Schmotzige zum König Tobi dem I. von Heinstetten gekrönte Vorsitzende Tobias Roth ist zusammen mit seinem Stellvertreter Wolfgang Krauß vor das grobgünstige Narrengericht von Hau-Giebel Heinstetten gestellt worden.

Ebenso hat der Kläger Kurt Szofer, Vorsitzender des Narrenfreundschaftsrings Schwarzwald-Baar-Heuberg, den großen Indianerhäuptling Frank Schroft vor das Narrengericht beordert. Ihnen als auch den Gilde-Männern sind von dem hohen Gericht mit dem Vorsitzenden Felix Steidle, der die humorvolle Moderation hatte, zu ehrenvollen Strafen verurteilt worden.

In dem rund fünfstündigen Programm, zu dessen Auftakt die Musikkapelle Heinstetten unter der Leitung von Dirigent Thomas Moosbrucker mit launigen Stimmungsliedern aufspielte, gab es für die super gut gelaunten Besucher viel für das Auge und die Ohren, sowie zum Staunen und Lachen, wofür die verschiedenen Gruppen mit ihren sehenswerten Vorführungen beigetragen haben. Am Ende des mit bestens gelungenen Programmpunkten bespickten Zunftballs, tagte das Narrengericht. So waren dann die Gildemänner vom Kläger Kurt Szofer wegen nicht Einhaltung der Länge des Narrenbaumes, der anstatt den 40 Metern Länge nur etwas über 28 Meter Länge hatte, angeklagt. Ihre verteidigenden Worte halfen ihnen nichts und so sind sie vom hohen Gericht mit dem Richter Felix Steidle zu einer Strafe, die sie bei einem der nächsten Umzüge zu erfüllen haben, verdonnert worden.

Nicht ungeschoren kam auch Bürgermeister Frank Schroft davon, dem ein grobes Vergehen bei einem misslungenen Fassanstich angekreidet worden ist. Er musste den Gardemädchen einen Karton Sekt spendieren, das er dann auch gleich in die Tat umsetzte. Wegen dem Tragen von Sonnenbrillen bei einem Narrenumzug sind der Hau-Giebel-Vorsitzende König Tobi der Erste und sein Stellvertreter Wolfgang Krauß ebenfalls von dem grobgünstigen Gericht zur Wiedergutmachung bei einer der nächsten Veranstaltung verurteilt worden.