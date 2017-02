Haigerloch Haigerlocher Zunft feiert 111. Geburtstag mit Gast Winfried Kretschmann

Zum 111. Geburtstag kommt sogar der Ministerpräsident: Winfried Kretschmann hat am Sonntag die Narrenzunft Haigerloch besucht und gemeinsam mit den Narren ihr Jubiläum gefeiert.

Seine Rede beim Zunftmeisterempfang in der Stadt im Zollernalbkreis hielt Kretschmann in Reimform. Im Anschluss daran versammelten sich die 34 geladenen Zünfte mit mehr als 4000 Teilnehmern zu einem gemeinsamen Narrensprung.

Die heutige Narrenzunft Haigerloch wurde am 5. Februar 1906 als «Carneval-Verein Haigerloch» gegründet, wie es auf der Homepage der Narren heißt. Aus ihm sollte später die Zunft hervorgehen, die heute nach eigenen Angaben mehr als 300 Mitglieder hat. Fastnächtliche Bräuche sind in der Stadt sogar noch länger überliefert: Der erste urkundliche Beleg finde sich im Haigerlocher Stadtbüchle von 1457, schreibt die Zunft. Darin sei erwähnt, dass die Bürger am «äschrigen» Mittwoch ein Pfund Heller von der Herrschaft für ihre gemeinsame Zeche bekamen, ein Brauch, der sich über Jahrhunderte erhalten habe.