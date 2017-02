Wehingen Ganoven werden bei Einbruch in Café nicht fündig

Ganoven werden bei Einbruch in Café nicht fündig

In ein Café im Bahnhofs-Gebäude von Wehingen brachen Unbekannte ein. Ohne Beute suchten sie nach ihrer Tat das Weite.

Im Zeitraum zwischen Dienstag, 18.30 Uhr, und Mittwoch, 13 Uhr, wurde in ein Café im Bahnhofsgebäude in Wehingen eingebrochen. Dabei schlugen die Einbrecher ein Fenster ein, entriegelten den Fensterflügel und verschafften sich so Zugang zum Gastraum, teilt die Polizei mit. Die Eindringlinge waren offensichtlich auf der Suche nach Bargeld und Wertsachen, wurden aber nicht fündig. Ohne Beute suchten die Ganoven anschließend das Weite. Der angerichtete Sachschaden wird auf rund 500 Euro geschätzt.