Burladingen Feuer in Kindergarten wurde wohl mit Vorsatz gelegt

Die Feststellungen eines Brandsachverständigen des Landeskriminalamts Baden-Württemberg zum Feuer im Kindergarten in der Fidelisstraße sprechen dafür, dass Ursache des Feuers eine vorsätzliche Brandstiftung war.

Wie die Polizei weiter mitteilt, laufen die Ermittlungen zur Aufklärung der Tat auf Hochtouren. Auch ob ein Zusammenhang mit einem Einbruch in den Kindergarten Jahnstraße in derselben Nacht besteht, werde geprüft. Die Beamten weisen darauf hin, dass jede noch so scheinbar unwichtige Wahrnehmung eines Zeugen für die Ermittlungen von großer Bedeutung sein kann. Die Polizei ist erreichbar unter Telefon 0 74 33/26 40. Unter bestimmten Voraussetzungen bestehe auch die Möglichkeit, dass nach Prüfung durch die Staatsanwaltschaft die Identität eines Zeugen vertraulich behandelt wird, heißt es in der Mitteilung der Polizei weiter.