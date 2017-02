Falscher Polizist ruft an

Ein angeblicher Kriminaloberkommissar aus Stuttgart meldete sich bei einem 75-Jährigen. Der berichtete dem Unbekannten, dass er Wertsachen in seinem Haus aufbewahrt.

Balingen – Auf den Anruf eines falschen Polizeibeamten am Montagvormittag hat der 75-jährige Betroffene aus einer Teilgemeinde von Balingen am Ende richtig reagiert und dafür gesorgt, dass die Betrüger das Gespräch selbst beendeten.

Gegen 11.30 Uhr rief der angebliche Kriminaloberkommissar aus Stuttgart bei dem 75-Jährigen an, fragte ihn nach Wertsachen und anderen persönlichen Daten mit Hinweis auf eine Gefährdung durch rumänische Diebesbanden, die in Balingen unterwegs sein sollen, teilt die Polizei mit. Um die Wichtigkeit und vor allem Richtigkeit des Anrufs zu untermauern, sollte der Senior den Vorgesetzten des Anrufers, einen leibhaftigen Kriminalrat, kontaktieren. Dort meldete sich tatsächlich eine männliche Person, die sich als der Vorgesetzte ausgab. Bei diesem Gespräch machte der 75-Jährige dem falschen Kripo-Chef klar, dass er den Sachverhalt bei seiner Polizei prüfen lassen wird, worauf der Angerufene das Gespräch sofort beendete. Wermutstropfen an der ganzen Sache: Leider gab der Betroffene in dem Gespräch auch zu Erkennen, dass er Wertsachen im Haus hat – erst danach, kam ihm das Ganze spanisch vor. Die Polizei warnt vor solchen gefälschten Anrufen. Die Masche der Betrüger ist schon Jahre alt. Dem arglosen Opfer wird eine Geschichte, zum Beispiel die vom Polizeibeamten, aufgetischt und nach Wertsachen, Bargeld, Kontodaten und anderen, ganz persönlichen Dingen gefragt. Das alleinige Ziel ist, den Angerufenen durch Diebstahl oder Betrug ärmer zu machen