vor 5 Stunden SK Zollernalbkreis Fahrerin schreibt Whats App Nachricht und löst Unfall aus

Wegen einer Whats App Nachricht sind am Dienstagnachmittag in Burladingen bei einem Verkehrsunfall in der Josef-Mayer-Straße eine Frau verletzt sowie drei Autos und ein Anhänger beschädigt worden.