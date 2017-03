Rosenfeld Fahrerflucht: Betrunkener 20-Jähriger fährt gegen Baum

In der Nacht zum Sonntag ist ein 20-jähriger Autofahrer in der Heerstraße gegen einen Baum gefahren. Der Frontalzusammenstoß mit dem Baum ereignete sich gegen 0.30 Uhr, teilt die Polizei mit.

Im Anschluss an den Unfall machte sich der betrunkene Fahrer aus dem Staub. Der Schaden an dem Baum wird auf mindestens 500 Euro geschätzt. Im Verlauf des Vormittags wurde der Unfall entdeckt und die Polizei verständigt. Da eines der Kennzeichen des Unfallwagens vor dem Baum lag, kamen die Ordnungshüter dem Verkehrssünder rasch auf die Spur und statteten ihm eine Besuch ab. Ein Atemalkoholtest verlief auch noch etliche Stunden nach dem Unfall deutlich positiv. Die Staatsanwaltschaft Hechingen ordnete deswegen die Entnahme von zwei Blutproben und die Einbehaltung des Führerscheins an. Gegen den jungen Mann wird jetzt wegen Straßenverkehrsgefährdung ermittelt. An seinem Auto entstand ein Schaden in Höhe von rund 8000 Euro.