Dirk Mrotzeck bietet Gespräch zum Kalkstein-Abbau am Plettenberg an

Dirk Mrotzeck, FDP-Bundestagskandidat für den Wahlkreis 295 Zollernalb–Sigmaringen, äußert sich zum geplanten Kalksteinabbau am Plettenberg. Wichtig für das weitere Zusammenleben aller auf der Zollernalb sei es, dass ein jeder ein Stück weit von seinen Maximalforderungen zurücktritt, sagt der Politiker.

Zollernalbkreis (mos) Sei es bei der Diskussion über den künftigen Trassenverlauf der Ortsumfahrung an der B 463 in Lautlingen, dem Streit um den Obertorplatz in Hechingen oder dem Disput um die Standortlösung der Klinik.

"Am Wochenende, als es noch Schnee hatte, war ich mit meiner Familie auf dem Plettenberg zum Wandern. Danach sind wir zu Kaffee und Kuchen in die Plettenberghütte eingekehrt. Schnell kamen wir mit anderen Gästen am Tisch zu dem momentan bewegenden Thema – dem Kalksteinabbau durch die Firma Holcim", sagt Mrotzeck. Als Liberaler verstehe er sich und seiner Partei immer als erster Unterstützer der hiesigen Wirtschaft. "Unser Credo: Man kann nur das Geld ausgeben, was man vorher erarbeitet hat."

Es entziehe sich seiner Kenntnis, wo und in welchem Umfang die Firma Holcim ihre Steuern entrichtet. Das eine Raumschaft auch immer ein Stück weit vom größten Arbeitgeber der Region abhängig ist, da viele Arbeitsplätze den Menschen Lohn und Brot und den Kommunen Prosperität geben, sei eine Binsenweisheit. "Auf der anderen Seite stehen wir auch immer für den Austausch aller Argumente, wir wollen Landschafts- und Artenschutz und Arbeitsplätze erhalten, um danach für eine ausgewogene Entscheidung für uns und die nachfolgenden Generationen treffen zu können. Man kann nicht nur wirtschaftliche Interessen als alleiniges Maß aller Dinge ansehen."

Er selbst habe beim Thema Plettenberg auch noch keine Idee, wie man das für alle regeln sollte. "Bin mir aber sicher, dass alle Verantwortlichen hier auf einen Kompromiss hinarbeiten, der beide Seiten, Wirtschaftlichkeit und Naturschutz, gerecht wird." Er habe beide Parteien, also die Bürgerinitiative und Holcim kontaktiert und seine Gesprächsbereitschaft angeboten. Wichtig sei, dass man miteinander spricht. Nicht übereinander, sagt der Bundestagskandidat weiter.