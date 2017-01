Meßstetten Blasmusikverband ehrt Michael Braun aus Heinstetten

Ein neuer Wind weht seit Anfang des vergangenen Jahres durch die Register des Musikvereins Bärenthal. Der Windmacher ist der neue Dirigent Michael Braun aus dem Meßstettener Stadtteil Heinstetten.

Bei der Hauptversammlung des Musikvereins im Gasthaus Ochsen wurde nicht nur die bisherige Arbeit des 53-Jährigen positiv gewürdigt. Der Heinstettener, ein in der Region bekannter Musiker, erhielt an diesem Abend auch die Auszeichnung für sein 40-jähriges Engagement als aktives Mitglied verschiedener Kapellen. Der Vorsitzende des Musikvereins, Markus Beck, formulierte seine Bilanz der ersten zwölf Monate mit Dirigent Braun so: "Wir haben das erste Jahr zusammen gut gemeistert."

Der Dirigent hat eine spezielle Art von Humor, die aber bei seinen Bärenthaler Schützlingen offenbar sehr gut ankommt. In seinem Rechenschaftsbericht verglich er den Bärenthaler Musikverein mit einem Bio-Hühnerhof und sagte, bislang seien die Musiker freilaufende Hühner gewesen. Inzwischen hätten sie sich an ihren neuen Musikchef gewöhnt und man bereite gemeinsam die Zertifizierung vor. Er habe, so bilanzierte der Heinstettener, einige Neuerungen eingeführt, an die sich die Musiker erst gewöhnen mussten.

Unter dem Strich kam Braun an dem Abend zu dem Ergebnis: "Man kann mit diesen Leuten arbeiten." Er könne mit den Musikern aus Bärenthal Visionen verwirklichen, stellt er fest. Immerhin verbuchten die Bärenthaler Blasmusiker 2016 unter ihrem neuen Dirigenten 21 Auftritte. Sein Wunsch gilt dem verstärkten Probenbesuch. 2016 leitete Braun 63 Proben, zu denen durchschnittlich 70 Prozent der Mitglieder kamen. 80 Prozent wären seiner Meinung nach ein schöner Fortschritt.

Im Auftrag des Landes-Blasmusikverbands erhielt Michael Braun an diesem Abend dann auch noch zwei Auszeichnungen. Zum einen ist Braun seit 1976 aktiver Musiker in verschiedenen Vereinen. Zum anderen engagiert sich der Heuberger seit 1996 als Dirigent. Die Ehrung nahm Dietmar Straub in seiner Eigenschaft als stellvertretender Vorsitzender des Blasmusik-Kreisverbandes Rottweil/Tuttlingen vor.