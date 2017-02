Meßstetten-Tieringen Bau-Innung: Konjunkturdaten zeigen weiter nach oben

Die Konjunktur im Zollernalbkreis läuft auf hohen Touren. Dieses positive Fazit zieht Ernst Berger, Obermeister der Bau-Innung, aus Meßstetten.

In der Baubranche zeigen die Konjunkturdaten weiter nach oben und so könne man nach dem zehnprozentigen Wachstum im Wohnungsbau des vergangenen Jahres auch positiv in die Zukunft blicken. Dieses Resümee zog der Obermeister der Bau-Innung, Ernst Berger aus Meßstetten, bei der Mitgliederversammlung im Gebäude von Interstuhl Büromöbel in Tieringen.

Die Genehmigungszahlen für neu zu bauende Wohnungen im Land seien um fast 30 Prozent sprunghaft nach oben gegangen. Insbesondere bei den Baugenehmigungen für Mehrfamilienhäuser, sowie für Wohnungen in Wohnheimen. Die Bauunternehmer im Zollernalbkreis befänden sich in einer äußerst stabilen wirtschaftlichen Entwicklung. Die regionale Konjunktur laufe auf hohen Touren und man verzeichne einen landesweiten Spitzenwert bei der Steigerung der Investitionstätigkeit der Betriebe des verarbeitenden Gewerbes. Die Beschäftigungszahlen stiegen und die Arbeitslosenquote sinke, sagte Berger.

Interstuhl-Geschäftsführer Joachim Link stellte eindrücklich die Vision vor, die Firma bis 2027 zum weltgrößten Hersteller von Büro- und Sitzmöbeln zu entwickeln. Wie dies vor sich gehen soll und wie die Produktion derzeit läuft, davon konnten sich die Besucher bei der Betriebsbesichtigung ein Bild verschaffen.

Der Kreishandwerksmeister August Wannenmacher ging kurz auf die Preissteigerungen um zwei Prozent bei den Lohn- und Materialkosten ein, wonach er die Ausbildung junger Menschen beleuchtete. Dazu bat er die Mitglieder, den angehenden Auszubildenden mehr Betriebspraktika oder Betriebsbesichtigungen, auch für Schulklassen, anzubieten. Denn in den Schulen werde eine zu geringe fachbezogene Ausbildung geboten, sagte er. Über die Schwierigkeiten in der Berufsschule, die sich durch die Nicht-Deutsch-Kenntnisse von Schülern ausländischer Nationalitäten ergeben, sprach der stellvertretende Schulleiter der Philipp-Matthäus-Hahn-Schule, Martin Schatz. Der Erwerb einer neuen Sprache und der Kultur brauche mehr Zeit als erwartet wurde, sagte er. Von der Vorstellung, hier rasch gute Facharbeiter hervorzubringen, müsse man sich trennen. Dahin sei es noch ein weiter Weg.