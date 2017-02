Bitz Autowerkstatt: Alarmanlage schlägt Einbrecher in die Flucht

Bei ihrem Versuch, eine Tür aufzustemmen, lösten Einbrecher in Bitz eine Alarmanlage aus und ergriffen die Flucht.

In der Nacht zum Dienstag sind drei Einbrecher in eine Autowerkstatt in der Harthauser Straße eingedrungen und haben einen Alarm ausgelöst. Um 1.15 Uhr hebelten die Täter zwei Nebeneingänge auf, teilt die Polizei mit. In der Werkstatt versuchten sie, eine weitere Tür gewaltsam zu öffnen. Als sich die Alarmanlage meldete, suchten die Einbrecher ohne Beute das Weite. Es entstand Sachschaden, der in seiner Höhe noch nicht bestimmt ist.