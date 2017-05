Zollernalbkreis Ausweichmanöver führt in Straßengraben

Ausweichmanöver führt in Straßengraben

Nach einem riskanten Überholmanöver und einer Fahrerflucht am Montag auf der L 449 zwischen Winterlingen und Bitz sucht die Polizei nach Zeugen.

Wie die Beamten mitteilen, fuhr eine 55-Jährige gegen 16.20 Uhr in Richtung Bitz. Auf Höhe des an der Strecke gelegenen Parkplatzes kam Gegenverkehr. Hinter einem anthrazit farbenen Auto setzte plötzlich ein weißes Auto zum Überholen an und kam der 55-Jährigen auf ihrer Seite entgegen. Um einen Frontalzusammenstoß zu vermeiden, zog sie ihren Peugeot scharf nach rechts, fuhr durch den Grünstreifen samt Straßengraben und kam auf dem Parkplatz zum Stehen. Bei der holprigen Fahrt kam es zu einem Schaden von rund 1500 Euro. Der Fahrer des überholenden, weißen Autos beging Fahrerflucht. Die Beamten erbeten Hinweise unter Telefon 0 74 34/9 39 00.