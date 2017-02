Zollernalbkreis Auf dem Weg zu einem ersten Hospiz

Zur Frage, ob und wie ein Hospiz im Zollernalbkreis verwirklicht werden könnte, fand ein erster Runder Tisch im Landratsamt in Balingen statt. Moderiert von Landrat Günther-Martin Pauli diskutierten Vertretern der Hospizgruppen und deren Fördervereine, der Kirchen sowie des Sozialwerks Hechingen und des Sozialdienstes des Zollernalbklinikums, heißt es in einer Mitteilung des Landratsamts.

Landrat Pauli unterstrich das große Interesse des Landkreises an einem stationären Hospiz im Zollernalbkreis. Die würdevolle Begleitung und bestmögliche Versorgung von Sterbenden sowie deren Angehörigen sei ihm auch ganz persönlich ein Herzensanliegen. Schwerstkranke und Sterbende müssten in den letzten Lebenstagen wohnortnah versorgt werden können. Bisher werden Menschen aus dem Zollernalbkreis in den Nachbarlandkreisen im Hospiz am Dreifaltigkeitsberg in Spaichingen oder im Hospiz St. Veronika in Eningen unter Achalm betreut. Ein stationäres Hospiz bietet sterbenskranke Menschen, die nicht zuhause betreut werden können, palliative Versorgung, würdevolle Pflege und individuelle Begleitung auf ihrem letzten Weg.

Ausgehend von der Einwohnerzahl im Zollernalbkreis ergibt sich derzeit rein rechnerisch ein Bedarf von vier bis fünf Plätzen. Für ein stationäres Hospiz sind jedoch mindestens acht Betten vorgegeben. Landrat Pauli könne sich daher eine Kooperation mit den Nachbarlandkreisen, die bisher kein stationäres Hospiz haben, vorstellen. Auch die demografische Entwicklung spreche für eine solch wichtige Einrichtung. Beim Runden Tisch kam zum Ausdruck, dass die Beteiligten die Idee eines stationären Hospizes befürworten und sich eine zeitnahe Verwirklichung wünschen. "Wir möchten ein Hospiz und wir brauchen auch eines", lautete die mehrheitliche Meinung der Vertreter der ambulanten Hospizgruppen. Als nächste Schritte sollen der Bedarf im Einzelnen, Rahmenbedingungen sowie Möglichkeiten für eine Trägerschaft geklärt werden. Bezüglich eines möglichen Standorts zeigte sich Landrat Pauli für jeden Vorschlag offen. Der Landkreis wird den Prozess weiter moderieren und die Initiativen aktiv unterstützen.