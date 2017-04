Zollernalbkreis 27-Jähriger wird bei Unfall aus Auto geschleudert und stirbt

Noch an der Unfallstelle verstorben ist ein 27-Jähriger am Sonntagabend zwischen Winterlingen und Harthausen. Zur Klärung des Unfalls wurde von der Polizei und von der Staatsanwaltschaft ein Sachverständiger hinzugezogen.

*Bitte geben Sie den Gutscheincode DANKE2016 im dafür vorgesehenen Feld im Warenkorb an. Nachträglich kann der Gutschein leider nicht mehr verrechnet werden. Eine Barauszahlung ist nicht vorgesehen.

Laut Polizei, fuhr eine Frau aus Richtung Bitz auf einem Feldweg bis zu dessen Einmündung in die L 415 bei Winterlingen. Dort bog die 21-Jährige gegen 23 Uhr in Richtung Harthausen ab. Der 27-Jährige kam auf der Landesstraße aus Richtung Harthausen und streifte das Auto der Frau. In der Folge kam er von der Fahrbahn ab und überschlug sich mehrfach. Der Wagen blieb erst etwa 100 Meter weiter stehen. Der 27-Jährige war nicht angeschnallt und wurde aus dem Auto geschleudert. Ein Notarzt konnte nur noch den Tod des Schwerstverletzten feststellen. Die Frau kam mit einem Schock ins Zollernalb-Klinikum nach Albstadt.



Weil die Unfallursache nicht einfach zu klären war, wurde ein Sachverständiger hinzugezogen. Bei der 21-Jährigen ergaben sich keinerlei Hinweise auf eine Beeinträchtigung. Bei dem Verstorbenen müssen die Ergebnisse der Blutuntersuchung abgewartet werden, teilen die Beamten mit.