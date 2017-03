Rangendingen 19-Jährige verursacht Unfall an Trigema-Einfahrt

19-Jährige verursacht Unfall an Trigema-Einfahrt

Zu einem heftigen Unfall kam es am Dienstagnachmittag bei der Zufahrt zur Firma Trigema in Rangendingen. Dabei wurden zwei Personen verletzt.

Es entstand Schaden in Höhe von rund 15 000 Euro. Laut Polizei, bog eine 19-jährige Autofahrerin aus der Trigema-Zufahrt nach links in die Hechinger Straße ein. Dabei übersah sie einen von links aus Richtung Ortsmitte kommenden Wagen und es kam zur Kollision. Dessen 63-jähriger Fahrer versuchte vor der Kollision vergeblich, den Unfall durch Vollbremsung und Ausweichen zu verhindern. Er wurde schwer verletzt und mit dem Sanka ins Klinikum nach Balingen gefahren. Die Unfallverursacherin erlitt leichte Verletzungen und kam ins gleiche Krankenhaus, heißt es in der Polizeimitteilung weiter.