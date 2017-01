Wald Zwei Kaminbrände in Wald enden glimpflich

Die Freiwillige Feuerwehr Wald ist am Donnerstag und Freitag jeweils zu einem Kaminbrand ausgerückt. Beide Male ist kein wägbarer Schaden entstanden.

Die Freiwillige Feuerwehr Wald musste zunächst am Donnerstag, gegen 16.30 Uhr, zu einem Kaminbrand in Wald ausrücken, berichtet die Polizei. Rasch konnte der Brand durch die Einsatzkräfte gelöscht werden und die Feuerstätte wurde durch den Schornsteinfeger begutachtet. Ein wägbarer Schaden ist nach Angaben der Polizei nicht entstanden. Ein größerer Feuerwehreinsatz wurde dann am Freitag, gegen 7.45 Uhr, in Glashütte ausgelöst, nachdem ein Kaminbrand gemeldet worden war, der bereits auf den Dachstuhl übergegriffen haben sollte, teilt die Polizei mit. Die Freiwillige Feuerwehr Wald rückte mit allen Abteilungen sowie einem Löschzug der Freiwilligen Feuerwehr Meßkirch aus. Beim Eintreffen der Einsatzkräfte wurde nach Angaben der Polizei ein Kaminbrand mit starkem Funkenflug festgestellt, der rasch gelöscht werden konnte. Das Feuer hatte entgegen den ersten Meldungen den Dachstuhl noch nicht ergriffen, sodass kein Schaden entstanden ist. Der zuständige Kaminkehrer begutachtete die Feuerstelle anschließend.