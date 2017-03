Wald Zuschauer werden zu Schöffen

Der Theaterkurs der Heimschule Kloster Wald führt \"Terror\" von Ferdinand von Schirach auf. Das Publikum gibt am Ende des Stücks das Urteil ab.

Wald – Darf man das Leben von 164 Menschen gegen das Leben von 70 000 Menschen aufwiegen? Die Fernsehverfilmung des Theaterstücks "Terror" des Berliner Schriftstellers und Strafrechtlers Ferdinand von Schirach sorgte 2016 für Diskussionsstoff. Diese fiktive Geschichte führen 15 Zwölftklässlerinnen des Theaterkurses Literatur und Theater an der Heimschule Kloster Wald am Freitag, 24. März, um 19.30 Uhr in der Schulturnhalle auf. "Zuhause haben meine Eltern begeistert vom Besuch des Theaterstücks erzählt. Daraufhin schlug ich dieses in unserem Kurs vor", erzählt die Schülerin Albertine Thüngen.

Gemeinsam sahen sich die Kursteilnehmerinnen die Verfilmung an. Albertine Thüngen schrieb den Agenten von Ferdinand von Schirach an und fragte nach den Aufführungsrechten. "Das war überhaupt kein Problem", erklärt sie. Der Theaterkurs erhielt die Erlaubnis, kostenlos das Stück an der Heimschule aufzuführen. Es gibt noch keine Freigabe für Amateurtheater, freut sich deshalb Lehrerin Susanne Pantel, die den Kurs leitet, besonders. Im Oktober vergangenen Jahres nahm der Kurs die Arbeit mit dem Theaterstück auf, das Werk wurde im Unterricht gelesen, Texte besprochen, Rollen wurden gesplittet und mehrfach besetzt, denn es soll ja jede Schülerin in der Aufführung zum Zug kommen. Als Klausur spielten die Schülerinnen bereits kleine Auszüge, die Aufführung wird als zweite Prüfung gewertet werden, erzählt die Lehrerin.

Für die Aufführung ist kein großes Bühnenbild erforderlich. Der Schwerpunkt liegt auf dem Text. "Es ist ein sehr kognitives Stück, das keine Geschichte erzählt. Es wird eine Gerichtsverhandlung dargestellt", erläutert Susanne Pantel. Vor Gericht steht Major Lars Koch, Pilot eines Bundeswehrkampfjets. Er reagiert, als ein mit 164 Passagieren besetztes Linienflugzeug von einem Terroristen entführt wird, und das Flugzeug auf die mit 70 000 Zuschauern besetzte Münchner Allianz Arena zusteuert. Darf er das Flugzeug abschießen? Darf er Leben gegen Leben abwägen? Könnte jemand in der Maschine den Terroristen in der kurzen verbleibenden Zeit überwältigen und das Unheil verhindern? Nur wenige Sekunden bleiben dem Piloten für seine Entscheidung und er muss sich später dafür vor Gericht verantworten. Die beiden Abiturientinnen Antonia Mortsch und Natascha Reddemann verkörpern diesen Piloten. "Das Dilemma, ob man Leben gegen Leben abwägen darf, wird wohl immer aktuell bleiben", gibt Schülerin Lena Neuhaus an. "Wer entscheidet? Wer übernimmt Verantwortung? Was überwiegt, Moral oder Recht?", schildert Antonia Mortsch aus Überlingen das Dilemma des Piloten. "Am Anfang ist man hin und hergerissen, bis man sich seine eigene Meinung gebildet hat", erklärt Clara Göler, die in die Teilrolle des Verteidigers von Lars Koch schlüpft.

"Die Zuschauer des Stücks werden selbst zu Schöffen. Im Stück ist bereits eine Pause angelegt, und die Zuschauer entscheiden durch ihre Abstimmung, wie das Stück weitergeht," erläutert Susanne Pantel. So wird es auch bei der Theateraufführung der Heimschülerinnen sein. Durch das Hindurchschreiten durch zwei Ausgänge geben die Zuschauer ihr Urteil "mit den Füßen" ab. Deutschlandweit stimmten bereits 289 306 "Schöffen" ab. 60,7 Prozent stimmten für Freispruch.

Das Stück "Terror" wird am Freitag, 24. März, um 19.30 Uhr vom Theaterkurs Literatur und Theater der Heimschule Kloster Wald in der Schulturnhalle aufgeführt. Der Eintritt ist frei.