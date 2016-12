Wald Zahlreiche Investitionen sind 2017 in Planung

Die Verwaltung bringt den Haushaltsplan 2017 in der letzten Gemeinderatssitzung des Jahres ein.

Wald (sah) Die Gemeindeverwaltung brachte in der letzten Sitzung des Gemeinderats in diesem Jahr den Haushaltsplanentwurf für den Kameralhaushalt und die Eigenbetriebe Wasser und Abwasser ein. Bürgermeister Werner Müller wies auf das knapp 300 Seiten starke "Erstlingswerk" des neuen Kämmerers Joachim Grüner hin. Die Beratungen finden erst zu Jahresbeginn 2017 statt, bis dahin sollen die Räte das Zahlenwerk studieren.

Der Haushaltsplan habe Tücken, "aber wir sind froh, dass wir ihn aufgestellt bekommen haben", gab der Bürgermeister an. Der Verwaltungshaushalt mache 2017 keine Probleme. Es sei einer der besten Verwaltungshaushalte der vergangenen Jahre. Die geplante Zuführung vom Verwaltungs- zum Vermögenshaushalt liege bei 380 000 Euro. Die Verwaltung profitiere von einer allgemein guten Steuer- und Konjunkturlage und der Ausgliederung von Kosten in den Eigenbetrieb.

Die höchsten Einnahmen der Gemeinde liegen bei einem Einkommenssteueranteil von 1,25 Millionen Euro und Schlüsselzuweisungen von 1,37 Millionen Euro. Dafür nahmen auf der Negativseite Ausgaben für bestimmte Bereiche deutlich zu, die Kosten für die Freiwillige Feuerwehr steigen um 60 000 Euro auf 230 000 Euro. Die Kosten für die Grundschule erhöhen sich um 20 000 Euro auf 280 000 Euro. Dies liege maßgeblich an den Kosten für die Schulsozialarbeit. Das Defizit für beide Kindergärten zusammen liegt bei rund 540 000 Euro, und der Personalaufwand der Gemeinde steigt auf 1,345 Millionen Euro. "Rund ein Viertel des Verwaltungshaushalts sind Personalkosten", gab Müller zu bedenken.

Durch die nicht in Anspruch genommene Kreditaufnahme von 160 000 Euro im Haushaltsplan 2016 reduziert sich die prognostizierte Kreditaufnahme 2017 von 1,2 Millionen auf 958 000 Euro. Eine Fülle von Maßnahmen steht jedoch im Vermögenshaushalt an. Die ersten Raten für die Erschließung des Gewerbegebiets Geißwiesen II (50 000 Euro), Neubaugebiet Sägeweiherwiesen (50 000 Euro), Hürsten II (50 000 Euro) und den Mehrgenerationenbau Kinderkrippe und Tagespflege sowie Investitionen in den Hochwasserschutz Sägeweiherwiesen (100 000 Euro) und der erste Teil am geplanten Kreisverkehr zur Erschließung des Gewerbegebiets "Geißwiesen II" (250 000 Euro). Auf dem Walder Friedhof ist eine zweite Urnenwand erforderlich (25 000 Euro) und die Friedhofsmauer in Sentenhart muss saniert werden (20 000 Euro). Für die DSL-Verkabelung in Walbertsweiler sind 100 000 Euro an Kosten eingeplant, ein Zuschuss von 70 000 Euro wird erwartet.

Keine Steuererhöhungen vorgesehen

"All das sind Maßnahmen, die wir als notwendig erachtet haben, aber zukunftsweisend für die Gemeinde sind", unterstrich der Verwaltungschef. "Wir möchten aber trotzdem keine Steuererhöhung planen. Dies ist nicht der richtige Weg", so Müller. Den Eigenbetrieb Wasser bezeichnete er als unproblematischen und unspektakulären Haushalt. Im Eigenbetrieb Abwasser fallen die Erschließungen der Baugebiete ins Gewicht. Zum aktuellen Zeitpunkt sei keine Gebührenerhöhung geplant, aber nach der Jahresabrechnung 2016 im Eigenbetrieb Abwasser müsse die Verwaltung schauen, wie sie in den nächsten Jahren zurechtkomme. Im Januar soll der Gemeinderat die ersten Haushaltsberatungen führen.