Wald Werner Müller: Viele Ideen für eine vierte Amtszeit

Zu Hause beim amtierenden Bürgermeister Werner Müller. Er ist der einzige Bewerber für die nächste Amtszeit.

Wald – Obwohl Bürgermeister Werner Müller der einzige Bewerber für die Wahl zum Bürgermeister am 26. März in Wald ist, investiert er bis dahin viel Zeit in Bürgergespräche, um die Ansichten und Meinungen der Bürger zu den Entwicklungen der Zehn-Dörfer-Gemeinde zu erfahren. Der 56-Jährige kandidiert für eine vierte Amtszeit und wünscht sich eine möglichst hohe Wahlbeteiligung. In Verhandlungen für Zuschussanträge und mit Behörden signalisiere diese, dass die Bevölkerung hinter ihrem Bürgermeister stehe, und sei daher sehr hilfreich, erklärt er.

Im Juni 1993 war Werner Müller gerade mal 32 Jahre alt, als er sein Amt als Bürgermeister im Walder Rathaus antrat. Werner Müller wurde in Sigmaringen geboren und wuchs mit drei Geschwistern in Bad Saulgau auf. Statt in den elterlichen Stuckateur-Handwerksbetrieb einzusteigen, studierte er Deutsch, Geschichte, Englisch und Politik auf Lehramt. Als er nach seinem ersten Staatsexamen erkannte, dass er sehr lange auf einen Platz als Referendar hätte warten müssen, schlug er ein Studium der Verwaltungswissenschaft ein. Der Diplom-Verwaltungswirt war Hauptamtsleiter im hotzenwäldischen Göhrwil, als die junge Familie wieder in die Heimat zog. „Wir wollten wieder in die Heimat. Wald war dabei eher Zufall. Es war die erste freie Bürgermeisterstelle, die im Landkreis Sigmaringen frei wurde“, erinnert er sich.

Eine Woche nach seinem Amtsantritt in Wald fand eine große Demonstration von Müttern mit ihren Kindern für dringend benötigte Kindergartenplätze statt. Daraufhin initiierte er an drei Vormittagen pro Woche eine Spielgruppe im Feuerwehrhaus, bis der Kindergarten gebaut wurde. Nach seinen Stärken gefragt, gibt er an: „Ich bemühe mich, immer Ruhe zu bewahren und ruhig zu agieren. Aber es gibt auch Situationen, in denen man selbst emotional betroffen ist, und auch ein Bürgermeister darf mal Gefühle zeigen. Man ist ja keine Maschine, sondern ein Mensch.“

Er habe einen Hang zum Perfektionismus, stelle hohe Ansprüche an sich selbst, aber manchmal auch an andere, gibt Müller zu. Er hofft auf „Altersweisheit“ in Bezug auf die Ungeduld, die er mit anderen und auch mit sich selbst habe. „Bei meinem Mann kommt zuerst die Gemeinde, oft vor der Familie. Sie ist nach wie vor sein Baby“, sagt Ehefrau Evelyn Müller. Als einer der Höhepunkte seiner bislang 24-jährigen Amtszeit fällt dem Bürgermeister sofort das 800. Jubiläum der Gemeinde mit vielen tollen Veranstaltungen ein, die von vielen Menschen sehr kreativ gestaltet wurden.

Im lichtdurchfluteten Wintergarten mit den roten Fensterrahmen blickt er in den Garten. „Gartenarbeit ist für mich unheimlich entspannend“, erzählt er. Diese kann er sich in seiner knapp bemessenen Freizeit häppchenweise einteilen. Oft entstehen Reden während des Rasenmähens im Kopf, verrät er. In der kalten und dunklen Jahreszeit liest er gerne historische Romane, wie aktuell „In Nomine Diaboli“, einen Kriminalroman aus der Zeit des Konstanzer Konzils. Die Töchter Jana und Annika sind aus dem Haus. Jana (25 Jahre) absolviert ein Doppel-Masterstudium Europäisches Recht und Verwaltung in Konstanz und Barcelona, Annika (22 Jahre) arbeitet beim Fruchtgummi-Hersteller „Haribo“, hat ihr Bachelorstudium Marktkommunikation abgeschlossen und plant das Masterstudium in nordischen Gefilden. Katze Lilly zählt bereits 17 Jahre.

„Es ist immer was los. Wir genießen, dass wir manchmal mehr Zeit für uns haben“, bestätigen Werner Müller und seine Frau Evelyn. Sie selbst ist Betreuungskraft im Seniorenzentrum St. Bernhard in Wald und ab 1. April zusätzliche verantwortliche Leiterin in der Senioren-WG Schlosshofareal in Uttenweiler. Reisen gehören zur großen Leidenschaft des Ehepaars. Alljährlich steht im Frühjahr eine Städtereise an, im Sommer zieht es Werner und Evelyn Müller in ferne Länder. „Ich würde gerne nach Tadschikistan reisen. Südafrika und Namibia sind ebenfalls Fernziele, die mich reizen würden“, so der Bürgermeister. Sport kommt definitiv zu kurz, gibt er selbst zu, aber Wanderungen im Donautal oder Voralpengebiet und Radtouren gönnt sich das Paar immer wieder. Auch die Fasnet ist ihm wichtig, er gehört zu den Waldhexen im Narrenverein Waldgoischter Wald.

Nach den Blick in die Zukunft der Gemeinde Wald für die kommenden fünf, zehn und 20 Jahre gefragt, gibt Bürgermeister Werner Müller an, dass er alles dafür tun werde, damit Wald eine selbstständige, lebendige Wohngemeinde mit einer attraktiven Infrastruktur für alle ist, von der Krippe, über Kindergarten, Grundschule bis Senioren. Das ist nur erreichbar, wenn es gelingt, die Angebote für Einkauf bis Dienstleistungen aufrecht zu erhalten. Wichtig ist ihm, die Selbstständigkeit der Gemeinde zu bewahren und dass die Ortsteile ihren Flair behalten, wie beispielsweise das Antoniusfest in Riedetsweiler und der Dreifaltigkeitssonntag in Ruhestetten.

Fünf Bausteine für die Entwicklung von Wald

-Mehrgenerationenhaus „Jung und Alt unter einem Dach“: Als größten und wichtigsten Baustein für eine weitere Amtszeit sieht Werner Müller das geplante Mehrgenerationenhaus im Gewerbegebiet, das weitere 20 dringend benötigte Krippenplätze und 16 Senioren-Tagespflegeplätze unter dem Leitsatz „ambulant vor stationär“ unter einem Dach vereinen soll. Bauherr ist die Gemeinde, die die Räume an die Tagespflege der Vinzenz von Paul gGmbH langfristig verpachtet. Das Investitionsvolumen der Gemeinde beträgt zwischen 1,5 und zwei Millionen Euro. Zuschussanträge aus vier verschiedenen Fördertöpfen wurden bereits für dieses Vorhaben beantragt. -Gewerbegebiet Geißwiesen II mit Kreisverkehr: Gleich dreifach punktet der geplante Kreisverkehr am Ortseingang Wald, als Anbindung an die geplante Erweiterung des 3,5 Hektar großen Gewerbegebiets Geißwiesen II, Anbindung an das Wohngebiet Annenesch IV und als Verkehrsbremse. Die Gemeinde braucht gewerbliche Arbeitsplätze. „Da haben wir ein Defizit. Wer nichts anbietet, darf auch nicht hoffen, dass etwas kommt,“ unterstreicht Werner Müller. Die Erschließungskosten für das Gewerbegebiet ohne Kreisverkehr werden bei rund einer Million Euro liegen. -Wohnversorgung: Um weitere Ansiedlungen in Wald zu ermöglichen, sind neue Wohngebiete in Wald (Hürsten II) , Walbertsweiler und Sentenhart (Spatzenbühl II) in Planung. „Wir haben eine stetige Nachfrage“, betont Werner Müller. Im Bauabschnitt II des Wohngebiets Annenesch IV sind nur noch drei Bauplätze frei. Die Wohnansiedlung braucht die Gemeinde, um die Infrastruktur von der Kläranlage bis hin zu Kindergartenplätzen und Geschäften zu erhalten. Schwierig sei es, die nötigen Grundstücksflächen zu erwerben. Andererseits werden die bürokratischen Anforderungen zunehmend höher. -Breitbandversorgung: Breitbandversorgung, Digitalisierung und Glasfasernetz für Wohngebiete und Gewerbegebiet sind wichtig, um die Gemeinde attraktiv zu halten und große Datenmengen zu transportieren. Freies WLAN ist ein großes Wahlkampfthema. „Die Zukunft wird sein, dass man Glasfaser in jedem Haus hat“, prognostiziert Müller. Allein für den Kernort Wald beläuft sich der Plan, Glasfaser in jedes Haus zu verlegen auf mehrere Millionen Euro an Kosten. Rund 200 000 Euro investiert die Gemeinde 2017 in die Verlegung von Leerrohren für die Breitbandversorgung. -Wege- und Straßennetz: Mit der Flurbereinigungsbehörde soll ein Masterplan für das Wege- und Straßennetz erarbeitet werden. Gemeindeverbindungsstraßen und Feldwege sind nicht für die heutigen großen landwirtschaftlichen Fahrzeuge und Anhänger ausgelegt. Daher wird eine Prioritätenliste erstellt, wo die Gemeinde in den Erhalt der Straßen investieren muss, um zukunftsfähig zu bleiben.

Bürgergespräche: Sonntag, 19. März, 10.30 Uhr, Schützenhaus Ruhestetten; Dienstag, 21. März, 19.30 Uhr, "Adler", Kappel; Mittwoch, 22. März, 20 Uhr, Sportheim Walbertsweiler; Donnerstag, 23. März, 19.30, "Störtebeker", Sentenhart, 24. März, 19.30 Uhr, Bürgersaal Hippetsweiler.