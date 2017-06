Wald Walder Bürgermeister Werner Müller für vierte Amtszeit verpflichtet

Redner loben sein Engagement für die Gemeinde

Bürgermeister Werner Müller ist nach der erfolgreichen Wiederwahl im März im Rahmen einer öffentlichen Gemeinderatssitzung im Feuerwehrgerätehaus für seine vierte Amtszeit verpflichtet worden. Mit dem "Walder Lied" eröffnete das Bläserensemble des Musikvereins Wald unter der Leitung von Jürgen Schatz den Abend und umrahmte die Feierstunde mit einem schwungvollen Melodienreigen.

Die Verpflichtung für die neue Amtszeit im Namen des Gemeinderats nahm Bürgermeisterstellvertreter Clemens Veeser vor. In seiner Ansprache hob er hervor, dass Müller in den vergangen 24 Jahren viel für die Gemeinde geleistet habe. Bürgermeister in dieser Flächengemeinde zu sein, sei kein Pappenstiel und all Ehre wert. Ein Bürgermeister müsse Anlaufstelle, Ansprechpartner, Verhandler und gegebenenfalls auch Streitschlichter sein. Er müsse die richtigen Worte bei den vielen Vereinen in der Gemeinde finden und auch tröstende Worte bei Trauerangelegenheiten. Er müsse die Finanzen gut im Griff haben und gute Pläne für die Zukunft sollen auch vorhanden sein. "Ich denke, das alles ist hier gegeben und ein gutes Zusammenspiel mit dem Gemeinderat ist programmiert", so Veeser. "Mögen Sie dieser kleinen Flächengemeinde Wald stets gut dienen. Nehmen Sie die Anliegen ihrer Bürger ernst und scheuen Sie nicht vor Diskussionen und Begegnungen," gab Veeser dem Gemeindeoberhaupt mit auf den weiteren Weg und überreichte Blumen und einen Gutschein.

Viele Ideen für die Gemeinde

Landrätin Stefanie Bürkle betonte, Werner Müller habe in den vergangenen 24 Jahren viel für die Gemeinde erreicht. Sie lobte den Bürgermeister für seine ruhige und unaufgeregt Arbeit, sein Können und die Ideen für die Gemeinde. Die Landrätin schätze die Zusammenarbeit im Kreistag ungemein und wünschte ihm alles Gute, viel Kraft, robuste Gesundheit. "Bewahren Sie sich ihren Optimismus und ihr Gottvertrauen", sagte sie und überreichte einen Gutschein für einen Besuch mit seiner Frau Evelyn für das Hoftheater in Baienfurt. "Du gehst nochmal neue Aufgaben an", ergriff Lothar Riebsamen das Wort und wünschte für die Herausforderungen der Zukunft alles Gute. Er hatte einen Berliner Bären, ein Wappentier für Wald, mitgebracht. Landtagsabgeordneter Klaus Burger betonte, er habe Müller bei seinem Antrittsbesuch als einen Mann kennenglernt, dem die Geschichte seiner Kommune, die Menschen, die hier leben und wohnen und deren Versorgung sehr am Herzen liege.

Im Namen der Stadt Pfullendorf und der Verwaltungsgemeinschaft Pfullendorf gratulierte Bürgermeisterstellvertreter Karl Fritz. Müller sei ein verlässlicher Partner in der Verwaltungsgemeinschaft. Mit Weitblick, Kompetenz und persönlichem Einsatz habe er einen erheblichen Beitrag für das gute Miteinander geleistet. Im Namen der Vereine gratulierte Ralf Burth vom Vorstandsteam der Vereinsgemeinschaft Wald und wünschte Müller eine glückliche Hand für die anstehenden Aufgaben der nächsten acht Jahre. Er nutzte die Chance, vor den Land-und Bundestagsvertretern und der Landrätin die Aufschlüsselung der Vereinsunterstützung zu bemängeln. Vereine, die Jugendarbeit leisteten, müssten mehr Unterstützung erhalten als Vereine, die dies weniger tun.

"Ich war und bin, sonst stünde ich nicht hier, gerne Bürgermeister", betonte Werner Müller. Er versprach, sich mit aller Kraft dafür einzusetzen, dass Wald die liebens-und lebenswerte Kommune bleibe, die es heute sei. Er wünschte sich weiterhin eine konstruktive Zusammenarbeit mit dem Gemeinderat. Der Förderverein der Grundschule Wald bewirtete die Gäste anschließend mit einem aufwändigen Büffet und Getränken. Unter den rund 100 Gästen befanden sich Landrätin Stefanie Bürkle, Bundestagsabgeordneter Lothar Riebsamen, Landtagsabgeordneter Klaus Burger, Max Stöhr vom Fachbereich Kommunales im Landratsamt Sigmaringen, Müllers Familie, benachbarte Bürgermeisterkollegen, Ehrenbürger Frieder Grupp und Pfarrer Josef Maurer, Gemeinde-und Ortschaftsräte, Mitbürger und Vereinsvertreter.

Zur Person

Werner Müller ist seit 1993 Bürgermeister der Gemeinde Wald. Der 56-Jährige tritt seine vierte Amtszeit in der Zehn-Dörfer-Gemeinde an. Bei der Bürgermeisterwahl am 26. März erhielt der Amtsinhaber bei einer Wahlbeteiligung von 45,8 Prozent 785 der 903 gültigen Stimmen und somit ein Wahlergebnis von 86,9 Prozent. Werner Müller ist in Bad Saulgau geboren. Er ist verheiratet und hat zwei Töchter. (sah)