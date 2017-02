Wald Wald: Die Narren machen eine Zeitreise

Die achte Walder Narrennacht in der Zehn-Dörfer-Halle war wieder ein toller Erfolg und das Programm begeisterte hunderte Besucher.

Die positive Energie der 250 Gäste lieferte bei der achten Walder Narrennacht ausreichend Energie, um den Übertragungsprozess der Zeitmaschine von Programmpunkt zu Programmpunkt zu zünden. Viel Herzblut hatte das neunköpfige Organisationsteam und viele Helfer darauf verwandt, die Zehn-Dörfer-Halle, Bühnenkulisse und Programm passend zum Thema "Zeitreise" zu gestalten. Zu Beginn heizte die Walder Guggenmusik "Let's Fetz" den Gästen ein. Durch die Zeitreise führten Stefan Schneider und Hida Gassner. Christa und Fidelis Krall wurden nach sieben Narrennächten aus der Organisation verabschiedet, erhielten einen Präsentkorb und Blumen überreicht. Jedoch habe Fidelis den Moderatoren eine Zeitmaschine mit einer 600 Seiten starken Bedienungsanleitung dagelassen, "die das Programm richten soll", so Schneider. Nach einem Fehlstart mit Rauchentwicklung gelang es glücklicherweise, mit Hilfe des Publikums, die Maschine in Gang zu setzen. Drei Flaschen, in denen jeweils ein mächtiger Flaschengeist wohnt, hatten Robin Fox und Stefan Rumpel mitgebracht. Darüber, was in der ersten Flasche sei, wie der Geist in der zweiten Flasche heiße und es egal sei, der in der dritten Flasche wohne, gerieten sie zur Freude der Zuschauer in einen spaßigen Streit mit Lachmuskelgarantie. Durch die bunte schillernde Musikwelt reisten die Tanz-Mädels des TSV Wald, ließen "99 Luftballons steigen" oder gingen zum Ballermann-Hit "Johnny Däpp" ab. Narrenvater Rudolf Graf sei so oft gefragt worden, wie man seine Narrenmutter werde, spielte er dann die Suche nach seiner "Neuen", Christa Theml aus Wald, mit Musikuntermalung nach.

Was tun, wenn einem gerade eine Hand fehlt, um etwas zu greifen? Eine ungewöhnliche Hilfsbereitschaft unter Männern legten Klaus Straub, Jürgen Straub, Thomas Straub, Stefan Rumpel am Herrenpissoir hin und spannten sogar noch Reinigungskraft Steffi Lernhart dazu ein. Mit in die Warteschlange vor der Damentoilette nahmen die Walder Gesangs-Perlen Hida Gassner, Steffi Lernhart, Jessica Lernhart, Lucia Reiss, und Julia Huber das Publikum. Als spontane Steuerprüfer forderten Thomas Resem und Robin Fox vom Walder Finanzamt das Publikum auf, die Geldbörsen in alphabetischer Reihenfolge an den Bühnenrand zu legen. Sie schwenkten jedoch von diesem Vorhaben ab und schickten lieber manchen Seitenhieb ins badische Sentenhart, während Hida Gassner von einem großen Gewerbegebiet mit sensationellen Gewerbesteuereinnahmen und einem ausgebauten Straßennetz im Jahr 2040 träumte. Als Maskottchen "Waldi" vom 800-Jahr-Jubiläum der Gemeinde ließ Winfried Klein ins Eheleben blicken: "Richtig verheiratet ist man erst, wenn man jedes Wort versteht, das von der Frau nicht gesagt wird." Er versprach, entlang der Hohenzollernstraße bis nach Löcherberg Traminer-Reben zu pflanzen, in denen der Schultes dann Blitzer verstecken könne. "Ich wär so gern an Weihbischof", träumte Fidelis Krall beseelt vom Beichtstuhlsitzen, Weihwasser spritzen, unterm Baldachin spazieren; "Nur eines finde ich schad, das ist der Zölibat." Nachdem Günter Themls Frau mit dem Narrenvater durchgebrannt ist, stimmte er mit Stefan Schneider das gute, alte Lied vom "Vogelbeerbaum" an. Alicia Vollmer und Julia Huber hielten Texttafeln ins Publikum, sodass jeder kräftig in die Strophen "Der schönste Wald ist die Gemeinde Wald" und "Die schönste Nacht ist die Narrennacht" einstimmen konnte. Zur Party-und Stimmungsmusik "Duo Toscana" schwangen die Gäste später ausgelassen das Tanzbein.

Akteure

Moderation Hida Gassner und Stefan Schneider, Guggenmusik Let's Fetz aus Wald, Flaschengeist: Stefan Rumpel und Robin Fox, Tanz-Mädels des TSV Wald, Narreneltern Rudolf Graf und Christa Theml, Pissoir: Klaus Straub, Jürgen Straub, Thomas Straub, Stefan Rumpel, Steffi Lernhart; Walder Perlen; Walder Finanzamt: Thomas Resem und Robin Fox; Waldi: Winfried Klein, Weihbischof: Fidelis Krall und Winfried Klein, Vogelbeerbaum: Stefan Schneider und Günter Theml. (sah)