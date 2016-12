Wald Wald: Bürgermeister Werner Müller kandidiert für vierte Amtszeit

Seit 1993 ist Werner Müller Bürgermeister der Gemeinde Wald und hat nun in der Sitzung des Gemeinderates angekündigt, dass er im nächsten Jahr erneut für das Amt kandidieren wird.

"Es gibt noch viel zu tun und ich möchte die Arbeit gerne noch ein paar Jahre fortsetzen", kündigte Bürgermeister Werner Müller in der jüngsten Sitzung des Gemeinderates seine erneute Kandidatur bei der Bürgermeisterwahl 2017 an. Der Termin für den ersten Wahlgang wurde auf den 26. März 2017 festgesetzt. Ein möglicher zweiter Wahlgang würde zwei Wochen später, also am 9. April stattfinden. Die Stelle wird zu Jahresbeginn ausgeschrieben und Kandidaten können sich bis zum 3. März 2017 bewerben.