Wald Von Breakdance bis Volkstanz: Tanzlindenfest ist ein voller Erfolg

Ganz unterschiedliche Stilrichtungen sind beim Tanzlindenfest in Wald zu sehen.

Wald (fah) Beim Walder Tanzlindenfest soll all das abgebildet werden, was mit Tanzen zu tun hat. Mit diesem Versprechen begrüßte Fidelis Krall am Samstagabend von der Tanzlinde aus bei herrlichem Sommerwetter eine stetig größer werdende Fangemeinde.

Das Versprechen sollte sich erfüllen. Die Tänze führte zum "Nenzinger Himmel", von da nach Wald zur Tanzgruppe des TSV Wald, zur Line-Dance-Gruppe Wald, zum Wirtshaussingen mit Adolf Riester, um dann einen Bogen zum Breakdance mit dem "Aquateam Hungerforce" aus Biberach zu schlagen. Das vom Publikum begeistert aufgenommene Geschehen endete mit dem Solo einer Hulatänzerin als Liebeserklärung an Hawaii, um dann zu später Stunde im allgemeinen Volkstanzen um die Tanzlinde einen weiteren Höhepunkt zu erreichen.

Im grünen Eck von Walds schönstem Flecken am Storchennest hatte der Tanzlindenverein ein kleines, aber fein hergerichtetes Festzelt aufgeschlagen. Für die wohl 200 Zuschauer führten Walds Alphornspieler um Jürgen Schatz die eigene Komposition "Der Bachlauf" auf. Es folgten "Das kleine Pony", ein Lied aus Tirol, oder "Auf der Schwäbschen Eisenbahn". Zum Wirtshausingen lagen Liederbücher aus. Adolf Riester aus Leibertingen spielte auf seinem Örgeli das Badnerlied, worauf Krall auch das Hohenzollernlied verlangte. Mit jedem Titel wurden die Zuhörer im Mitsingen sicherer. Ganz groß heraus kam die Line-Dance-Gruppe Wald mit Armin Schlachter. Mit rhythmisch-akrobatischen Tanzeinlagen wurde die acht Mann starke Breaktanzgruppe zum Knaller des langen Abends. Mit hawaiianischen Tanzschritten zu passender Hulamusik führte Gabriele Streuer aus Mindersdorf in die Schönheit Hawaiis.