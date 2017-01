Wald Vom Straßenjungen zum König im Herzen

Der Salemer Schauspieler Claudius Hoffmann fesselte sein Zuschauer mit dem Theatermonolog "Der fünfte König". Organisiert wurde die Kulturveranstaltung von der Bücherei Wald.

Wald – Jeder kennt die Heiligen Drei Könige Kaspar, Melchior und Balthasar. Dass allerdings auch ein vierter König mit seinem Diener Kleophas dem hellen Stern nach Bethlehem folgte und sich der Diener am Ende selbst in einen König verwandelt, das erzählt der Theatermonolog "Der fünfte König" aus der Feder von Manfred Grüttgen. Er basiert auf der Legende vom vierten König. Der Salemer Schauspieler Claudius Hoffmann setzte den Theatermonolog vergangenen Samstag im Rahmen des Winterkulturprogramms der Katholischen Öffentlichen Bücherei nachdrücklich und eindrucksvoll in Szene.

Die Geschichte richtet den Blick über Weihnachten hinweg bereits auf Ostern, erzählt vom Königtum des Herzens und den zwei Seiten, die jeder Mensch in sich trägt. "Am Ende wisst ihr auch mehr über den fünften König, aber alles zu seiner Zeit", versprach Hoffmann den 42 Zuschauern im Pfarrheim. Und er hatte nicht zu viel versprochen. 70 Minuten hielt er die Spannung aufrecht, schlüpfte übergangslos in die verschiedenen Rollen, unterstrich die Charaktere der Protagonisten mit Intensität, Gestik, Mimik und ließ ihre Gemütszustände von Nachdenklichkeit, Güte, Zweifel und auch fassungsloser Wut mitfühlen. Zeitweise hätte man eine Stecknadel fallen hören können, so gebannt folgte das Publikum der Bühnenhandlung. Die Szenen wurden durch verschiedene Lichtstimmungen unterstrichen. "Es war beeindruckend, tiefsinnig. Schauspielerisch war es eine Höchstleistung", war die Landtagsabgeordnete Andrea Bogner-Unden fasziniert. Ihr Partner Manfred Illing lobte die Authentizität der Aufführung. Und auch Beate Nipp aus Wald war voll des Lobes.

Kleophas lebt als kleinkrimineller Straßenjunge in der Stadt Zamadu. Kleophas verdingt sich als Dieb. Als er den Beutel des Königs stiehlt, verfolgt ihn dieser selbst und Kleophas bittet den gütigen König selbst erstaunt: "Nimm mich mit." "Hätte ich das bloß nie gesagt, wenn ich gewusst hätte, was ich da tue", spricht Kleophas wenig später zu sich selbst. Am Hof des sternenkundigen Königs geht es Kleophas gut. Als der König aufbricht, um dem Stern zu folgen, der den Heilsbringer ankündigt, begleitet ihn sein Diener unwillig: "Ich hatte keine Lust, wegen solch einem Heiland in die Ferne zu ziehen." Der König und Kleophas verpassen die anderen drei Könige auf ihrer 33 Jahre andauernden Suche nach dem Nazarener in Bethlehem, Jerusalem, Judäa, Samaria und wieder zurück, kreuzen aber immer wieder Menschen ihre Wege, denen der gütige König hilft. Den Nazarener finden der König und Kleophas am Ende doch noch, auf dem Berg Golgatha. Kleophas Herz entzündet sich und er wandelt sich vom einstigen Straßenjungen zum König im Herzen. "Wie im Märchen. Man muss viele Prüfungen durchstehen, bevor man König werden kann", schloss Hoffmann. Viele der Theatergäste blieben im Anschluss, um sich über das Stück auszutauschen, und wurden vom Büchereiteam bewirtet.

Veranstaltungen

Weitere Veranstaltungen des Büchereiteams in Wald sind bereits in Planung. Beim diesjährigen Serenadenkonzert am 19. August im Pfarrgarten beispielsweise spielt laut Programmvorschau die Band Knapp ein Jahr, eine der ältesten und erfolgreichsten Country-Formationen in Deutschland.