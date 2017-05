Wald Viele männliche Lehrkräfte an Grundschule Wald

An der Grundschule in Wald sind überdurchschnittlich viele männliche Lehrkräfte beschäftigt. Diese sind aus Sicht der Pädagogen besonders als Ansprechpartner für Jungen wichtig.

Wald – Männliche Lehrer und Bezugspersonen, da sind sich Pädagogen einig, sind besonders für Jungen sehr wichtig. An der Grundschule Wald unterrichten 16 Lehrer, davon sind drei Männer. Zählt man den Schulsozialarbeiter hinzu, so liegt die Männerquote an der Walder Grundschule bei einem Viertel. Das ist überdurchschnittlich hoch im Vergleich zu anderen Grundschulen, bestätigt Schulleiter Walter Beyer, der zudem Mitglied des Bezirkspersonalrats beim Regierungspräsidium Tübingen ist.

"Ein Mann kann die Jungs aus der eigenen männlichen Sicht ganz gut verstehen und sich in sie hineinversetzen", gibt Sozialpädagoge Jochen Bernauer an, der seit dem Schuljahr 2016/17 mit einer 50-Prozentstelle als Schulsozialarbeiter an der Grundschule beschäftigt ist. Grundsätzlich werde die Erziehung zu Hause und in den Kindergärten überwiegend von Frauen geleistet. "Jungs brauchen auch männliche Ansprechpartner", ist Bernauer überzeugt.

Der 48-jährige Walter Beyer ist seit Mitte Juli 2010 Schulleiter der Grundschule mit aktuell 116 Schülern. Seit September 2016 gehört Lehrer Stefan Nusser zum Kollegium und ist Klassenlehrer der Klasse 3a mit 15 Schülern. "Die Grundschule Wald hat einen hervorragenden Ruf, der bis nach Illmensee durchgedrungen ist", sagt Nusser. Er habe sich bewusst dafür entschieden, Grundschullehrer zu werden, mit Grundschülern zu arbeiten und sie zu fördern", sagt der 31-Jährige. Als Lehrer habe man einen klaren Bildungs- und Erziehungsauftrag, den man verantwortungsvoll begleitet.

Bereits lange Jahre im Schuldienst ist Grund- und Hauptschullehrer Manfred Rude. Er ist Klassenlehrer der Klasse 3b mit 18 Schülern. Mit dem Wechsel im September 2015 nach Wald entschied sich der 59-Jährige bewusst dafür, wieder an einer reinen Grundschule zu unterrichten. Nusser und Rude unterrichten mit einem vollen Deputat. "Auch ich wollte in die Grundschule", sagt Schulsozialarbeiter Bernauer. Er will früh mit den Kindern präventiv arbeiten. Der Sozialpädagoge belegte Fortbildungen zum Thema "Arbeit mit Jungen". Ein männlicher Part an der Schule sei wichtig, so Bernauer. Jungem hätten einen höheren Bewegungsdrang, wollen die Räume einnehmen. Er betreue deutlich mehr Jungen in der Schulsozialarbeit. In der vergangenen Woche haben Schulleiter Walter Beyer und Jochen Bernauer mit den Jungen in der Pause Fußball gespielt. Die Schüler lernen so die Bezugspersonen von einer anderen Seite kennen. "Uns hat es auch Spaß gemacht", bestätigen beide.

Die Männer wählen bewusst andere handwerkliche Arbeiten, wie den Bau von Vogelhäuschen oder Schiffen aus. Die Technik-AG, die Stefan Nusser gemeinsam mit seiner Kollegin Susi Figwer leitet, erfährt sehr große Resonanz und Nachfrage. Auch dem Kollegium tue die "Männerquote" gut. "Wir ergänzen uns gut mit 'unseren' Frauen", bestätigt Walter Beyer. Die Unterschiedlichkeit im Kollegium trage zu einer guten Mischung bei.

Zahlen im Landkreis

Rund 87 Prozent der Lehrer, die im Schulamtsbezirk Albstadt im Schuljahr 2016/17 in allen Schularten eingestellt wurden, sind Frauen, gibt Schulamtsdirektor Maximilian Groß vom Schulamt Albstadt auf Nachfrage des SÜDKURIER an. Im Landkreis Sigmaringen wurden im Schuljahr 2016/17 zwölf Lehrer an Grundschulen eingestellt, davon sind elf Frauen. An den Grund- und Hauptschulen im Landkreis sieht es kaum anders aus, von zehn Einstellungen 2016/17 sind neun Frauen und ein Mann. Bei den Realschulen waren von 16 Einstellungen 2016/17 elf Frauen und fünf Männer. (sah)