Mit 86,9 Prozent der Stimmen und einer Wahlbeteiligung von 43 Prozent geht der Bürgermeister in eine vierte Amtszeit.

Werner Müller hat bei der Bürgermeisterwahl am Sonntag in Wald 86,9 Prozent der gültigen Stimmen erhalten. Als einziger Bewerber versprach die Wahl im Vorfeld keine Überraschungen. Ab 18 Uhr warteten mit Werner Müller und seiner Familie Freunde, der Bundestagsabgeordnete Lothar Riebsamen, die Grünen-Landtagsabgeordneten Andrea Bogner-Unden, Landrätin Stefanie Bürkle, Bürgermeisterkollegen der umliegenden Gemeinden, Gemeinderäte, Rathausmitarbeiter, Gemeindebedienstete und rund 100 Bürger. Gespannt verfolgten die Anwesenden die laufend aktualisierten Wahlergebnisse auf der Leinwand im Feuerwehrhaus. Die Musikkapelle Sentenhart und der Musikverein Wald warteten spielbereit vor dem Feuerwehrhaus.

Bis 11.30 Uhr hatten 103 Wähler im Walder Wahllokal ihre Stimme abgegeben. "Das ist ja eine schnelle Angelegenheit bei Euch", freute sich Wählerin Biggi Klein aus Wald. "Etliche Wähler haben sich bei uns Wahlhelfern bedankt", erzählt Gerhard Hahn. Um 14.45 Uhr hatten rund 30 Prozent der Wähler aus dem Wahlbezirk Wald gewählt. Um 18 Uhr erklärte Wahlhelfer Clemens Veeser die Wahl für beendet. Dann ging es sofort an die Auszählung. "Zählt das jemand anderer, bitte?", bat Veeser bei der Auszählung der weiteren Namen auf den Wahlzetteln, als er sah, dass sein Name auftauchte. Nacheinander trafen die Wahlergebnisse aus Hippetsweiler, Ruhestetten, Walbertsweiler und Glashütte/Kappel ein. Gemeindeamtsrat Michael Wenzler tippte die Ergebnisse unter den Blicken des Wahlausschusses in den Computer ein. "Jetzt kommt das Tischfeuerwerk", kommentierte der Pfullendorfer Bürgermeister Thomas Kugler, als gegen 19 Uhr das Wahlergebnis aus Wald, dem größten Wahlbezirk, als letztes auf der Leinwand im Feuerwehrhaus erschien.

Um die Wartezeit bis zur offiziellen Verkündung des Wahlergebnisses zu überbrücken, musizierten die beiden Musikkapellen abwechselnd. Gegen 19.45 Uhr bog der Wahlausschuss auf den Feuerwehrvorplatz und wurde vo den Ausharrenden mit Jubel und einer Mini-La-Ola-Welle begrüßt. Ralf-Peter Hipp, Vorsitzender des Wahlausschusses, trat ans Rednerpult und gab die Ergebnisse bekannt: "Herr Müller ist offiziell gewählt. Ich gratuliere Ihnen herzlich zu den nächsten acht Jahren." Da die Wähler so viele sonstige Namen auf den Wahlzetteln notiert hatten, habe sich die Eingabe verzögert, begründete er die lange Wartezeit. Landrätin Stefanie Bürkle gratulierte Müller zur dritten Wiederwahl: "Es ist ein wunderbares Ergebnis, dass Ihnen die Bürger heute geschenkt haben." Sie dankte Müller für die vergangenen 24 Jahre, in denen er für die Gemeinde Wald arbeitet und geackert habe.

Andrea Bogner-Unden überreichte Müller einen Europa-Sekt und wünschte ihm viele gute, innovative Ideen, den Puls ganz nah bei den Waldern und viel Erfolg und Freude. Lothar Riebsamen bezeichnete Müller als Vorbild für die Bürgermeisterzunft und wünschte weiterhin viel Erfolg. "Sie haben wie immer eine gute Wahl getroffen", meinte Thomas Kugler und bezeichnete Müller als schlagkräftigen, engagierten und guten Bürgermeister. Werner Müller selbst dankte den Musikkapellen für das Platzkonzert und den Bürgern für dieses Wahlergebnis. In seinen Erwartungen habe er 30 Prozent Wahlbeteiligung und 60 Prozent Zustimmung als gut empfunden. "Das haben Sie getoppt" wandte er sich an die Wähler. Er dankte allen Wahlhelfern und allen, die ihn in den vergangenen 24 Jahren unterstützt hätten, den Mitarbeitern, dem Gemeinderat und vielen Ehrenamtlichen. "In Wald sind wir noch lange nicht am Ziel, aber auf einem guten Weg", ist Müller zuversichtlich.

Clemens Veeser, der 76 Stimmen erhielt, erklärt im Gespräch mit dem SÜDKURIER am Montag: "Ich habe gar nicht mit so vielen Stimmen gerechnet. Von dem her bin ich absolut überwältigt." Er versprach, weiterhin so intensiv und motiviert seine Arbeit als Gemeinderat fortzusetzen.

Wahlergebnisse:

So haben die Menschen gewählt: Bei einer Wahlbeteiligung von 43 Prozent entfielen in Wald 307 gültige Stimmen (84 Prozent) auf Werner Müller. In Kappel (38 Prozent Wahlbeteiligung) wählten von 53 Wählern 45 den Amtsinhaber. In Ruhestetten (27 Prozent) gab es 134 Wahlberechtigte und von 49 Wählern gaben 47 ihre Stimme dem Amstinhaber.

In Sentenhart (44 Prozent) wählten 112 von 120 Wählern Werner Müller. In Walbertsweiler (37 Prozent) erhielt Müller 131 von 157 gültigen Stimmen und in Hippetsweiler gab es 100 Prozent Zustimmung für den Bürgermeister: Von 143 Wahlberechtigten nutzten 84 ihr Wahlrecht und alle 81 gültigen Stimmen erhielt Müller. (sah)