Wald Tierischer Fasnachts-Auftakt in Walbertsweiler

Allerlei wilde Tiere gab es Schmotzigen Dunschtig in Walbertsweiler zu sehen. Beim Dorfhock kamen die Narren voll auf ihre Kosten.

Zebras, Giraffen, Katzen, Ziegen, Kühe, Bienen, Marienkäfer und anderes Getier war am Schmotzigen Donnerstag überall in Walbertsweiler anzutreffen, denn das Motto der diesjährigen Fasnet lautete „In de Tierwelt lebt sich’s ganz famos, do isch immer ebbes los!“, informiert Carola Marquart vom Verein für Brauchtumspflege über eine gelungene Fasnet in Walbertsweiler.

Bereits am frühen Morgen trafen sich die Narren im Dorfgemeinschaftshaus zum gemeinsamen Narrenfrühstück, das von Familie Bosch ausgerichtet wurde. Nach dem Narrenbaumstellen führte die Jugendgruppe des Roten Kreuzes ein lustiges Kinderprogramm auf, organisiert und einstudiert von Conny Stump. Es gab Sketche, Tänze und Spiele, vorgeführt von Nicole Renz, Elena Jerg, Raffael Wöttke, Maurice Tambor, Melanie Kunzelmann, Lukas und Jonas Engel, Ann-Kathrin Röder sowie Katharina, Sofia und Jasmin Heinzler.

Beim traditionellen Dorfhock führte Moderatorin Ina Jerg durch das vielfältige Programm Das Narrenbuch, geschrieben von Artur Fecht und vorgetragen von Sarah Fecht und Patrick Wachter berichtete von lustigen Begebenheiten im Dorf. Beispielsweise wie Ludwig Längle vergangenes Jahr beim Narrenbaum schlagen im Wald sein Hörgerät vermisste und einen Finderlohn aussetzte, obwohl es unversehrt daheim auf dem Küchentisch lag. Viel Applaus bekam die Seniorin mit Rollator Luzia Halmer, die von ihrem Arztbesuch erzählte. Auch die Eheleute „Bastl und Elsbeth“ alias Michael Wenzler und Conny Fecht waren wieder mit von der Partie. Anlässlich ihrer Silberhochzeit wollte Elsbeth ihre Hochzeitsreise nachholen. Bastl meinte, man solle noch fünf Jahre warten, statt Silberhochzeit wäre das dann eher ein 30-jähriger Krieg.

Unter Leitung von Marie Pattberg führten die Walbertsweiler Mädchen Lea, Lara, Elena, Hannah, Anna, Linda, Carolin und Julia einen fetzigen Tanz auf. Zum Tupperabend mit der „Tuppertante“ Hanne Fendrich trafen sich Marlies Wiedenhorn, Luzia Halmer, Ina und Werner Jerg, Marie Pattberg und Daniela Kunzelmann und bestaunten das neueste Tupper-Produkt: ein Urnenbehälter erhältlich in verschiedenen Farben und Größen mit lebenslänglicher Garantie. Viel Applaus ernteten Katharina Restle und Carolin Schrempp für ihren lustigen Bolzplatztanz, bei dem sie von Patrick Schrempp, Manuel Restle und Rosi Schweikart assistiert wurden. Per Zeitungsanzeige suchten zwei alten Jungfern Jutta Bucher und Rosi Schweikart einen Mann. Ein Sonderangebot im Schlussverkauf wollten sie nicht, sondern ein so „scheene Ma“ wie Fidelis oder Mäckes sollte es sein.

Über den Hauptgewinn freute sich Linda Krall, sie bekommt den Narrenbaum von der Feuerwehr ofenfertig zerkleinert und frei Haus geliefert.