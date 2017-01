Wald Theaterstück "Der fünfte König" kommt nach Wald

Der Salemer Schauspieler Claudius Hoffmann präsentiert im Pfarrheim in Wald den Theatermonolog "Der fünfte König". Die Aufführung findet am 28. Januar statt.

Das Team der Katholischen Öffentlichen Bücherei KÖB Wald präsentiert in ihrem Winter-Kulturprogramm ein Theaterstück, das als reiner Monolog aufgebaut ist. Gezeigt wird es am Samstag, 28 Januar, um 19.30 Uhr im Walder Pfarrheim. Gespielt wird das Stück "Der fünfte König" von dem Salemer Schauspieler Claudius Hoffmann.

Das Stück aus der Feder von Manfred Grüttgen erzählt die Legende des vierten Königs, der sich zusammen mit Kaspar, Melchior und Balthasar dem Stern folgen auf den Weg nach Bethlehem begibt. Begleitet wird dieser König von seinem Diener Kleophas. Die beiden Männer begeben sich auf eine lange Wanderschaft. Weil ihnen unterwegs immer wieder Menschen begegnen, die ihre Hilfe benötigen, kommen sie jedoch viel zu spät an ihrem Ziel an. Am Ende sind es 33 Jahre, die ihre Reise beansprucht. Im Verlauf dieser unglaublichen Reise erlebt Kleophas eine erstaunliche Wandlung vom kleinkriminellen Straßenjungen zum fünften König.

Die heitere und zugleich nachdenklich stimmende nachweihnachtliche Erzählung, die der Salemer Schauspieler Claudius Hoffmann mit großer Intensität auf die Bühne bringt, berichtet vom Königtum des Herzens als Gegenstück und Ergänzung zu Geist und Erkenntnis, den beiden Seiten des menschlichen Seins und Handelns. Hoffmann ist mit diesem Stück schon seit Jahren erfolgreich. Erst kürzlich wurde er vom Publikum bei dessen einhundertsten Aufführung begeistert gefeiert.

Die Veranstaltung findet im Pfarrheim statt. Beginn ist um 19.30 Uhr, Einlass ab 19 Uhr. Der Eintritt kostet fünf Euro. Nach der Aufführung lädt das Büchereiteam zu einer kleinen Bewirtung gegen eine Spende für die Anschaffung neuer Medien ein.