Wald Tag der offenen Töpferei bei Keramikkünstler Asghar Khoshnavaz

Der Walder Keramikkünstler Asghar Khoshnavaz öffnet am bundesweiten 12. Tag der offenen Töpferei am 11. und 12. März seine Türen. Besonders interessant für große und kleine Zuschauer ist alljährlich die Raku-Vorführung am Samstagnachmittag.

Wald – Raku ist eine alte japanische Brenntechnik. Es raucht, zischt, wirkt archaisch, hat aber zugleich etwas von Science-Fiction, wenn der freischaffende Keramikkünstler Asghar Khoshnavaz im Hitzeschutzanzug mit einer Zange die rot glühende Keramik aus dem Brennofen entnimmt, in Sägemehl bettet und anschließend luftdicht abdeckt.

Bürgermeister Werner Müller eröffnet den Tag der offenen Töpferei offiziell am Samstag, 11. März um 14 Uhr. Querflötistin Stephanie Menacher aus Heiligenberg, die in München und Wien Musik mit dem Konzertfach Flöte studiert hat, wird die Eröffnung musikalisch gestalten. Anschließend wird die Raku-Keramik gebrannt. Asghars Ehefrau Eiko Khoshnavaz bietet an beiden Tagen frisch gebrühten Tee an. Der Keramikkünstler stellt außerdem seine jüngsten Werkstücke aus und lässt in seine Werkstatt blicken. Dabei gibt es immer Neues zu entdecken, wie dieses Jahr die gerahmten Raku-Keramikbilder.

Der Tag der offenen Töpferei soll neben dem Kennenlernen des Keramik-Handwerks auch ein Ort der Begegnung sein, unterstreicht Asghar Khoshnavaz. Schmuckkünstlerin Eva Hembach aus Schwenningen präsentiert an beiden Tagen ihre individuell handgearbeiteten Unikat-Schmuckstücke. Beim Rahmenprogramm wird auch an die Kinder gedacht. Sie können beim Töpfern Ihrer Fantasie freien Lauf lassen.

Tag der offenen Töpferei

53 Keramikwerkstätten und Töpfereien aus Baden-Württemberg beteiligen sich am bundesweiten Tag der offenen Töpferei unter dem Motto "schauen – anfassen – staunen".