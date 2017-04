Wald Startschuss in Modehimmel: 38 Maßschneidergesellinnen beenden Ausbildung in Wald

Startschuss in Modehimmel: 38 Maßschneidergesellinnen beenden Ausbildung in Wald

Bei den Abschluss-Modenschauen zeigen die Frauen ihr Können, Kreativität und Individualität. Dabei stehen sie selbst auf der Bühne und zeigen in zwölf Stilrichtungen ihre Werke.

Mit zwei glanzvollen Modenschauen am Freitag und am Samstag in der Schulturnhalle haben die Maßschneidergesellinnen einen grandiosen Schlusspunkt hinter ihre erfolgreiche Ausbildung an der Heimschule Kloster Wald gesetzt. In abwechslungsreichen Modenschauen flanierten die Gesellinnen selbst als Models über den Laufsteg und präsentierten ihre Werkstücke. Die Show bringt alljährlich einen Hauch Glamour der Berliner Fashion Week, der Modenschauen in New York, Paris, Mailand und London in die beschauliche Zehn-Dörfer-Gemeinde.

Von der Präsentation des Gesellenstückes, an dem die zukünftigen Maßschneiderinnen über 4,5 Tage acht Stunden täglich gearbeitet hatten, präsentierten sie in der Modenschau unter dem Motto "Runaway Show" insgesamt zwölf Stilrichtungen. Zu sehen waren Stücke von edel bis Ethno-Look, präsentiert wurden Denim und maritime Einflüsse. Die Gesellinnen präsentierten sich mal als Punk, dann wieder spießig in Camel-Farben. Am Ende führten sie ihre selbstkreierten, farbenprächtigen und edlen Abiturballkleider vor. "Es war sehr abwechslungsreich. Es war total begeisternd, wie sie ihr Können hier auf die Bühne gestellt haben", sagte Lieselotte Pramschiefer von der Modefachschule Sigmaringen. Sie gehörte zur Prüfungskommission. Erika Briesemeister, Ganztagsmeisterin an der Heimschule, fiel der Abschied von den Gesellinnen schwer: "Die wachsen einem in diesem halben Jahr unheimlich ans Herz. Wir stehen alle Höhen und Tiefen miteinander durch. "

Bei der Lossprechungsfeier erhob Harald Herrmann, Präsident der Handwerkskammer Reutlingen, die 38 jungen Frauen in den Stand der Gesellinnen. Mit der Werkstättenleiterin Diana Kempf übergab er die Gesellenbriefe. Diana Kempf hob dabei die Doppelqualifikation Abitur plus Gesellenbrief als einzigartige Ausbildungsergänzung an der Heimschule hervor. Sie ging in ihrer Ansprache auf die Bedeutung des Schneiderns und das Wesen der Mode ein. Mode, Schneidern und Nähen seien dem Zeitgeist unterworfen. "Eine bestandene Ausbildung ist immer ein Anfang mit vielen Möglichkeiten", sagte Kempf. "Denkt daran, es lohnt sich, mit Leidenschaft und Überzeugung für etwas zu arbeiten." Harald Herrmann bedauerte, dass Frauen im Handwerk noch unterrepräsentiert seien, fügte jedoch an: "Wenn Frauen einen Handwerksberuf ergreifen, gehören sie nicht selten zu den Jahrgangsbesten." Die Feier wurde von den Gesellinnen selbst musikalisch umrahmt. Im Namen der Gesellinnen sprachen Johanna von Stauffenberg und Alana-Sophie Raitt.

Die Absolventen

Alix Abele, Wald; Hannah Winter, Sabrina Schuhmacher, Maren Schmid, Pfullendorf; Kaja Vitzthum (1,7), Vanessa Szostak (1,9), Herdwangen-Schönach; Luisa Weinert (1,9), Hannah Reimann (1,9), Sigmaringen; Antonia Stolz, Laura Vetter, Larissa Stegmaier, Anna Bickers, Salem; Bettina Schweihofer, Annika Braun, Hohenfels; Tabea Gohl, Stockach, Julia Steppacher (1,9), Owingen; Katharina Schmadtke, Belinda Büchel (1,8), Maren Möhrle, Carmen Berthold, Sydney Keller, Hanna Willke, Überlingen; Hannah Briesemeister, Mengen; Elena Foitzik (1,7), Maike Schellinger, Madeleine Wetzel, Sipplingen, Valerie Jaklin (1,9), Bodman-Ludwigshafen; Josefine Knoch, Uhldingen-Mühlhofen, Franziska Michel, Frickingen; Normandie Freitas-Moss, Immenstaad; Celine Dudas, Geretsried; Nadja Arnold, Eichstegen; Meike Gühring, Rosenfeld; Philippa Groß von Trockau, Pegnitz; Johanna Schenk Gräfin von Stauffenberg, Heiligenstadt; Alana-Sophie Raitt, München; Emilia Schmucker, Hamburg; Vy Tran Le Tuong, Hà Ni, Vietnam.

