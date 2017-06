Wald Sponsorenlauf: Grundschüler laufen für ihre Schule

Kinder aus Wald trainieren derzeit für den Sponsorenlauf am Freitag, 23. Juni. Sie sollen dabei möglichst viele Runden zugunsten des Fördervereins der Schule zurücklegen.

Wald – Mit einem Sponsorenlauf am Freitag, 23. Juni, ab 14 Uhr will die Schulgemeinschaft der Grundschule Wald ihren Förderverein unterstützen. Der Förderverein der Grundschule Wald ermöglicht durch sein Engagement zahlreiche Aktionen für die Schüler, etwa Theaterfahrten, Wintersporttag, die Kugel Eis vom Eiswagen zur Belohnung für die Teilnahme an den Bundesjugendspielen, Reinigung des Wasserspenders, Farben für das Aufmalen von Hüpfspielen auf dem Pausenhof und mehr. Rund 4000 Euro hat der Förderverein im Jahr 2016 zum Wohl der Kinder der Grundschule ausgegeben.

Läufer suchen sich Sponsoren

Die 116 Grundschüler aus sieben Klassen trainieren bereits seit einiger Zeit motiviert und engagiert im Sportunterricht ihre Kondition für den anstehenden Lauf. Auf der Tartanbahn der Heimschule Kloster Wald legen die Läufer möglichst dann viele 200-Meter-Runden zurück, um damit Spendengelder zu sammeln. Die Läufer selbst suchen sich Sponsoren, die pro gelaufene Runde einen Betrag bezahlen. Das können Eltern, Geschwister, Großeltern, Verwandte, Freunde, Nachbarn oder Unternehmen sein. Auf einer Karte werden die Sponsoren eingetragen.

Zahlreiche Zuschauer sind zum Sponsorenlauf nicht nur erwünscht, sie werden erwartet und werden die Läufer hoffentlich tüchtig anfeuern. Der Förderverein bietet während des Laufs für die Gäste Handkuchen, Muffins, Zopfbrot, Getränke und Kaffee an. "Der Sponsorenlauf bringt etwas fürs Gemeinschaftsgefühl der Schule", unterstreicht Schulleiter Walter Beyer, der diese Aktion angestoßen hat. Das Organisationsteam besteht aus ihm, Lehrerin Sandra Bialk, Elternbeirätin und Fördervereinsbeisitzerin Anita Herdt sowie Elternbeirätin Judith Sarachella. "Die Kinder freuen sich, dass sie selbst etwas zum guten Zweck beisteuern können, der ihnen wieder zugutekommt", berichtet Judith Sarachella.

Das Organisationsteam ist schwer beeindruckt, wie motiviert die Schüler sind. Ihnen ist bewusst, was der Förderverein alles für sie tut, fügt Sandra Bialk an. Die Eltern sind als Helfer mit im Boot, unterstützen bei der Bestuhlung, Bewirtung, Abstempeln und Auswertung der Laufkarten. Das Organisationsteam freut sich riesig über die enorme Hilfsbereitschaft und viele Kuchenspenden. Schulsozialarbeiter Jochen Bernauer wird die Veranstaltung in lockerer Art moderieren und die Läufer anspornen.

Auch einige Unternehmen aus der Gemeinde unterstützen den Sponsorenlauf der Grundschule. In den vergangenen Wochen fand auch ein Verkauf von frischen und getrockneten Mangos durch die Elternbeiratsvorsitzende Judith Bialk zugunsten des Fördervereins statt.

