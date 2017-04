Wald Seniorenzentrums St. Bernhard: Am neuen Brotbackhaus soll gemeinsam gebacken werden

Die Spende eines Angehörigen macht die Anschaffung eines Backhauses möglich. Einmal pro Woche soll der Ofen des neuen Backhauses am Seniorenzentrum eingeheizt werden, um gemeinsam zu backen.

Wald – Wer sich dem Eingang des Seniorenzentrums St. Bernhard in Wald nähert, dem fällt seit Kurzem die neueste Errungenschaft, ein Brotbackhaus, ins Blickfeld. Möglich machte diese Anschaffung eine Spende von Angehörigen. "Wir haben eine Angehörigenspende von Helmut Hahn aus Überlingen über 5000 Euro erhalten. Es war wirklich eine Überraschung", sagt Hausleiterin Anica Raith strahlend. Die Vinzenz Service GmbH aus Sigmaringen steuerte noch 1000 Euro und die zugehörige Knetmaschine dazu.

"Uns geht es darum, dass wir Unterstützung mit dem notwendigen Zubehör und Equipment bieten", sagt Christella Daiber, Marketing und Öffentlichkeitsarbeit der Vinzenz Service GmbH. Der Rest wurde von der Einrichtung geleistet, wie die Überdachung des Elektrobackofens. Das Jahresmotto der Pflegeeinrichtung trägt deshalb den Titel "Zentrum Backhaus: durchs Jahr mit der Gemeinde". Sieben Mitarbeiter des Seniorenzentrums haben beim Backofenhersteller Häussler eine Einweisung erhalten. Einmal pro Woche soll der Backofen in der Einrichtung eingesetzt werden.

Für Veranstaltungen nutzen

Hausleiterin Anica Raith denkt bereits weiter. An einem Wochentag sollen Bürger der Gemeinde ihren Teig zum Backen bringen können. Weiterhin können Vereine und Kindergärten den Backofen gegen eine kleine Spende für Veranstaltungen nutzen. Eine Firmgruppe aus Meßkirch habe sich bereits angemeldet, betont Raith. Weiterhin wird beim Maibaumstellen am Samstag, 29. April, ab 17 Uhr gebacken. Beim Sommerfest der Einrichtung am 7. Juli wird Willi Kirchmann, Pfarrer im Ruhestand, das Backhaus offiziell einweihen.

In der Zeit vom 6. bis 26. Oktober finden kreisweit die Aktionswochen des Pflegenetzwerks Landkreis Sigmaringen unter dem vorläufigen Arbeitstitel "Caring Community – Sorgende Gemeinde" statt. Schirmherrin ist Landrätin Stefanie Bürkle. Die Aktion stehe für eine sorgende, fürsorgende Gemeinschaft in einer Gemeinde, in der jeder Mensch Verantwortung übernimmt, erklärt Bürgermeister Werner Müller. Bürgerschaftliches Engagement soll gefördert und Begegnungsstätten sollen aufgebaut werden, die im ländlichen Raum kaum vorhanden sind. "Aber in Wald ab sofort doch", unterstreicht der Bürgermeister mit gewissem Stolz. "Es ist Teil unseres Bemühens von Anfang an, dass das Pflegeheim in die Gemeinde als Begegnungsstätte integriert wird und deshalb ein lebendiger Teil der Gemeinde ist", sagt Müller.

Für Anica Raith erfüllt sich mit dem Backhaus ein lang gehegter Wunsch. "Wir haben schon Ideen für den Winter mit Glühwein, Punsch und Lichtern", schwärmt sie geradezu mit Blick auf die verschneite Außenanlage. Unterstützt werden die Mitarbeiter beim Backen von der Ehrenamtlichen Anni Hipp. Sie ist eine geborene Backfrau und gehört zu den Riedetsweiler Dinnelebäckern. "Ich mache das wahnsinnig gern", bestätigt Anni Hipp.

Maibaumstellen

Am Samstag, 29. April, um 17 Uhr wird für die Bewohner, Angehörigen und Mitarbeiter des Seniorenzentrums St. Bernhard Wald vom Rotary-Club Pfullendorf-Meßkirch ein Maibaum gestellt, dazu gibt es ein kleines Rahmenprogramm. (sah)