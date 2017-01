Wald Schwäbischer Humor fordert Lachtränen

Da haben sich Zwei gefunden! Die Worthandwerkerin Ingrid Koch aus Tettnang ist überzeugte Schwäbin und "verzellt" G'schichta aus em Alltag, ihr Bühnenpartner Günther Bretzel aus Friedrichshafen fasst seine humorigen Mundartexte in bekannte Melodien und Eigenkompositionen und trägt sie mit der Gitarre vor. Bei einer Veranstaltung der Frauenarbeit und des Altenwerks Wald unterhielten sie 70 Zuhörer in ironischer, humoristischer Weise.

"Wir sind ganz überwältigt, dass wir solch ein volles Haus haben", freute sich Ingrid Restle, zuständig für Frauenarbeit und Altenwerk. Ingrid Koch wiederum betonte, dass es eine große Ehre sei und gar einem Ritterschlag gleichkomme, mal im "Hohenzollerischen" auftreten zu dürfen. "Oh, da müssen wir uns anstrengen", wandte sich Koch an Bretzel. Ihr Erfolgsrezept lautete: "I guck d' Menscha a und denk, des müsst passe. Und wenn's it passt, lached se trotzdem."

Zum Lachen und Schmunzeln gab es für das Publikum an diesem Nachmittag reichlich. "Man kann beweisen, wie lustig es sein kann, ohne unter die Gürtellinie gehen zu müssen", freute sich Zuhörer Bernd Lernhart aus Wald. Ingrid Koch traf mit ihren Texten voll ins Schwarze, schilderte ungeschminkt mit schwäbischem Humor und Spitzfindigkeit Situationen, die jeder kennt. Auch Günther Bretzel bot mit dem "Rentnerlied" eine Steilvorlage. Woran er gemerkt habe, dass er im Alter angekommen ist? Als ein "junger Soicher" ihm in der Straßenbahn einen Sitzplatz mit dem entsprechenden Hinweis auf "alte Leute" angeboten habe.

Ingrid Koch geht selbsttherapeutisch mit ihrem Lieblingsthema "Älterwerden" um. In ihren Gedichten schilderte sie, wie der Blick in den Spiegel zunehmend Tapferkeit erfordere, die männliche Wahrnehmung als Frau gegen Null schrumpfe, Männer hin und gleich wieder wegschauen, außer man hilft der "Superbeauty" secondhand mit dem Skalpell nach. Das Älterwerden bringt mit sich, dass man nicht mehr so "glimpfig" (beweglich) ist, das Gedächtnis lässt nach. Dies offenbart sich, wenn Mann von seiner Gattin in den Keller geschickt wird, um Mischgemüse zu holen und mit dem Akkuschrauber hochkommt, oder er immer öfter vergesse, die Spülmaschine auszuräumen, wie Bretzel augenzwinkernd berichtete.

Vergesslichkeit kann in einer vergessenen Badehose auf dem Weg aus der Sauna ins Thermalschwimmbecken sehr peinlich werden.

Ingrid Koch widmete sich der perfekten schwäbischen Hausfrau mit lilienweißen Vorhängen, geleckten Treppenstufenabgängen, die ihren Haushalt mit "hausfrau-kristallinem" Schliff im Griff hat und Lustgewinn am Staub und Dreck in anderen Häusern empfindet. Auch das "verflixte Figurenproblem" kam bei den beiden auf den Teller. Schütteln rief Bretzel hervor, als er Lebensmittelskandalen auf den Grund ging, von aufgeblasenen Wecken, die Schwimmflügel ersetzen und vom Tisch weggaloppierender Lyoner berichtete. Schallendes Lachen rief das Trostlied für Männer in der Midlife-Krise hervor.

Ingrid Koch erzählte vom Offenbarungseid, den man mit Badeanzug im Freibad leisten müsse und der an diversen Körperstellen die Spuren der üppigen Winterernährung bezeugt. Sie ließ weiterhin bemitleidenswert das Martyrium der Ananas, Beeren-und Bananendiät miterleben. Kochs Klagelied einer XXL-Männer-Shorts, der beim Gassigehen mit ihrem Besitzer bewusst wird, dass sie kein Designerhöschen ist und sich angesichts der Kombination mit weißen Socken und Sandalen abgrundtief schämt, trieb Zuhörerin Ursula Brehm aus Herdwangen die Lachtränen in die Augen. Sie fand: "Es war mal wieder ein Mittag, an dem man herzhaft lachen konnte."

"Offen für alle Altersstufen"

Ingrid Restle aus Wald-Löcherberg ist für die Frauenarbeit und das Altenwerk Wald zuständig.

Wie viele Veranstaltungen haben Sie jährlich?

Das Altenwerk hat jährlich fünf Veranstaltungen, jahreszeitliche Themen wie Maiandacht und Adventsmeditation, Gesundheitsthemen und Unterhaltung.

Ab welchem Alter ist man "reif" für die Veranstaltungen des Altenwerks?

Es ist offen für alle Altersstufen, Frauen sowie Männer.

Was ist die Intention eines Frauennachmittags?

Der Frauennachmittag findet seit Jahrzehnten zu Jahresbeginn statt, da sich Frauen im Winter mehr Zeit für eine nachmittägliche Veranstaltung nehmen. Auch Männer sind dabei selbstverständlich willkommen.

Ein Team unterstützt Sie bei der Arbeit?

Für Aufbau, Abbau, Kaffeeausschank gibt es einen festen Helferstamm im Altenwerk. Andere Frauen backen beispielsweise Kuchen für die Kaffeerunde.