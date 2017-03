Wald Schülerinnen der Heimschule Wald begeistern beim Konzert

Beim Laetare-Konzert der Heimschule Wald zeigten die Mitwirkenden ein hohes musikalisches Niveau.

Das Laetare-Konzert gehört zur festen Tradition am Laetare-Wochenende der Heimschule Kloster Wald. Der vierte Sonntag in der Fastenzeit ist der Laetare-Sonntag und heißt übersetzt "Freue Dich!". Und viel Freude schenkte das Konzert den Mitwirkenden und Zuhörern. Die Schulturnhalle war nahezu vollbesetzt, als die Schulband unter Leitung von Martin Herr das Konzert mit "Music Box Dancer" und "Yeah, yeah!" eröffnete. Auf traditionellen walisischen Melodien basierte "A Celtic Suite" der Streicherklassen Quinta. Variationen aus dem Forellenquintett, die Titelmelodie von "Forrest Gump" und "Chim Chim Cheree" aus dem Musical "Mary Poppins" ließ die Streicherklassen Quarta nachfolgen. Beide Streichorchester leitete Gudrun Hafner, am Klavier begleiteten Guido Haas und Martin Herr. Klein und fein ist der Mitarbeiterchor der Heimschule. Unter Leitung von Sieglinde Seifarth intonierte er "Shalom, Shalom", das schottische Volkslied "Greensleeves" und machte aus dem Spiritual "Heaven is a wonderful place" "Wald is a wonderful place." Eine herausragende Nachwuchspianistin ist Susanne Bolz. Sie ließ die Finger bei Mozarts "Alla Turca" über die Tasten tanzen. Die italienische Volksweise "Lässt sich Amor bei euch schauen" trug Sopranistin Anna von Quadt vor. Ein Theater banden die Sopranistinnen Theresa Engelhardt und Cecily Merkle in Brahm's "Feinsliebchen" ein.

Das Gitarren-Duo Larissa und Rebecca Zöllner ließen "Notturno No 1" von Ferdinando Carulli erklingen. Ihnen folgte das Quintett Marcellina Beck (Harfe), Luisa Blessmann (Cello), Aurora von Korff, Violine, Alma Nonell (Violine) und Marie von Truchseß (Fagott) mit "Prélude aus dem Te Deum" von Charpentier. Das "Frühlingsrauschen" brachte Elisabeth Großmann am Klavier zu Gehör. Für den sangesstarken Chor der Mittel-und Oberstufe hatte Leiter Guido Haas eine bunte Auswahl an Stücken von Max Raabe's "Für Frauen ist das kein Problem", den Evergreen "Mein kleiner grüner Kaktus, die Filmmusik "Cerf-volant", "You raise me up", "Can you feel the love tonight", den Gospel "O Happy day" und den Musicalsong "Mama Mia" zusammengestellt.