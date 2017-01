Wald Referat über Öffentlichen Nahverkehr: Mobilität als wichtiges Gut

Max Stöhr, Leiter des Amtes für Kommunales und Nahverkehr vom Landratsamt Sigmaringen, hat beim CDU-Gemeindeverband über den Öffentlichen Personennahverkehr (ÖPNV) im Landkreis referiert. Ein Thema war die Suche nach alternativen Beförderungsmöglichkeiten.

Wald – In regelmäßigen Abständen greift der CDU-Gemeindeverband beim CDU-Stammtisch mit versierten Referenten aktuelle Diskussionsthemen auf. Am Mittwoch sprach Max Stöhr, Leiter des Amtes für Kommunales und Nahverkehr vom Landratsamt Sigmaringen, über den Öffentlichen Personennahverkehr (ÖPNV) im Landkreis. Der Fachbereich Kommunales und Nahverkehr ist dafür zuständig, dass der Bus- und Schienenverkehr im Landkreis die Bevölkerung bedient. Seine Aufgabe ist, verkehrsplanerische Maßnahmen im Nahverkehrsplan festzuhalten, er kümmert sich um die praktische Koordination des Busverkehrs sowie die Koordination mit dem Schienennahverkehr.

Am Nahverkehrsplan (NVP) sind Gemeinden, Busunternehmen und Sozialgruppen beteiligt. "Praktisch alles, was mit dem Verkehr zu tun hat, wird angehört und abgestimmt mit den Schulen", beschrieb Stöhr. Aktuell wird dieser Nahverkehrsplan überarbeitet. Die barrierefreie Bedienung des Nahverkehrs ist dabei ein Augenmerk. Im ÖPNV werden überwiegend Niederflurbusse eingesetzt. Alle 600 Haltestellen im Landkreis werden auf Barrierefreiheit überprüft. Stöhr ging auf den Schienenverkehr und den 2002 gegründeten Verkehrsverbund Neckar-Alb-Donau (Naldo) ein. Mit dem Zusammenschluss der Landkreise Reutlingen, Sigmaringen, Tübingen und Zollernalbkreis sowie der Verkehrsunternehmen der Region für den Öffentlichen Personennahverkehr wurde der Naldo-Tarif und damit ein einheitlicher Fahrschein eingeführt.

Neben dem Öffentlichen Personennahverkehr gibt es im Landkreis Bürgerbusse in Pfullendorf und Ostrach, ein Rufbusangebot "Sig-bus", das Bürger telefonisch oder per Handy-App bestellen können, und die Regiobuslinie 500, die im Februar 2016 startete und von März bis Oktober 2016 217 000 Fahrgäste beförderte. "Unser Regiobus ist in Baden-Württemberg etwas Besonderes, weil er der Einzige ist, bei dem zwei Landkreise eine Linie bedienen", unterstrich Stöhr. Von 5 bis 23 Uhr fährt der Regiobus täglich im Stundentakt 37 Haltestellen an. In einer Stunde können Fahrgäste ohne Umstieg von Sigmaringen nach Überlingen oder zurück fahren. Nur einmal täglich an Schultagen um 7.49 Uhr bindet ein Bus von Wald nach Pfullendorf an den Regiobus an.

Die Kosten für den Regiobus liegen bei jährlich 1,1 Millionen Euro. Der Kreis erhält dafür 50 Prozent Zuschuss vom Land. Die verbleibenden 508 000 Euro teilen sich die beteiligten Landkreise nach Streckenlänge. Ziel des innovativen Modellvorhabens "Langfristige Sicherung von Versorgung und Mobilität (MoDavo-SIG)" im Landkreis Sigmaringen ist es, mit Bürgerbeteiligung alternative und innovative Beförderungsmöglichkeiten für den ganzen Landkreis zu entwickeln, um diese auch im Rahmen der Daseinsvorsorge, wie Einkaufen, Arztbesuche, zu nutzen. Es sind Projekte, die mit den Bürgern erarbeitet werden, beispielsweise ein Bürgerauto, das von einem Bürgerverein betrieben werde oder eine Mitfahrplattform, erläuterte der Fachbereichsleiter. Herdwangen-Schönach ist Pilotgemeinde des Projektes MoDavo-SIG.

Öffentlicher Personennahverkehr

80 Prozent des Verkehrs mit Bus und Bahnen im Landkreis Sigmaringen wird von Schülern und Auszubildenden genutzt. Über 10 000 Schüler werden täglich an 38 Schulstandorte mit 71 Schulen befördert. Es gibt im Landkreis 13 Verkehrsunternehmen und insgesamt 53 Beförderungslinien, die sie befahren dürfen. Die Ausgaben des Landkreises im ÖPNV liegen bei knapp 7 Millionen Euro jährlich, die Einnahmen bei 6,2 Millionen Euro. Täglich werden im Landkreis 600 Haltestellen angefahren. Im Februar startete die Regiobus-Linie 500. Von März bis Oktober 2016 beförderte der Regiobus 217 000 Fahrgäste. Das entspricht durchschnittlich 882 Fahrgästen pro Tag und 29 Fahrgäste pro Fahrt.