Wald Rathausvorplatz in Wald wird multifunktional

Der Gemeinderat hat weitere Details für die Umgestaltung des Rathausvorplatzes festgelegt. Vor dem denkmalgeschützten Gebäude soll unter anderem auf 300 Quadratmetern ein Naturstein-Segmentbogen entstehen.

Der Rathausvorplatz in Wald wird im Zuge der Neugestaltung der Von-Weckenstein-Straße ein neues Gesicht bekommen und gestalterisch aufgewertet. Der Gemeinderat hat am Dienstag in der Sitzung maßgebliche Gestaltungsmerkmale festgelegt. Gerhard Lutz, dessen Ingenieurbüro in Gammertingen mit der Neugestaltung der Von-Weckenstein-Straße beauftragt ist, stellte den Räten die Planung im Detail vor: "Es soll ein ebener, großer, zusammenhängender Platz sein, der multifunktional nutzbar ist."

Ein Teil der Grünfläche vor dem denkmalgeschützten Rathaus wird abgetragen und 300 Quadratmeter werden einheitlich als Naturstein-Segmentbogen gepflastert. In der Pflasterfläche wird mittig ein Wasserspiel mit drei Fontänen eingepasst. Die Skulptur des Schwarzwälder Bildhauers Armin Göhringer bleibt erhalten. Eine Grüninsel mit kleinkronigen Hainbuchen soll den Blick auf das denkmalgeschützte Gebäude frei halten und den Vorplatz optisch von der Fahrbahn trennen. Entlang der Grüninsel werden drei Fahnenmasten gesetzt. Zwei Platzleuchten und ein (Christ)-Baumfundament werden auf dem Vorplatz installiert. Zwischen den linksseitigen Parkplätzen und dem Rathauseingang wird ein beidseitig bedienbarer Schaukasten aufgestellt. Der Ruhebereich, der zum Verweilen einladen soll, wird optisch abgegrenzt durch Poller und vier Sitzbänke. Dem Vorschlag des Planers und der Verwaltung für die Aufstellung von vier schweren, diebstahlsicheren 1,80 Meter langen Natursteinbänken mit Holzauflage, die nach Bedarf versetzt werden können, stimmten nur vier Räte zu. Sieben Räte votierten grundsätzlich für moderne Holz-Stahl-Sitzbänke, die Gemeinderat Michael Riegger in die Diskussion eingebracht hatte.

Diese Bänke müssen jedoch fest im Boden verankert werden und sind nicht variabel versetzbar. Eine Vorauswahl der Bankmodelle wird in der nächsten Sitzung vorgelegt. Die Poller, die das Parken auf der Pflasterfläche verhindern sollen, werden den Bänken angeglichen. Intensiv beriet der Gemeinderat, ob die erforderliche Infrastruktur für eine Autostromtankstelle am Rathaus eingerichtet werden soll, oder sich die Gemeinde, wie Bürgermeister Werner Müller einbrachte, mit einer Elektro-Fahrrad-Tankstelle zum Anschluss von vier Fahrrädern, die mit der erforderlichen Infrastruktur rund 2500 bis 3000 Euro kosten wird, "begnüge". Der Verwaltungschef führte an, dass er nicht glaube, dass die Gemeinde eine Autostromtankstelle brauche, sah aber die Ladestation für Elektrofahrräder als sinnvoll für den Tourismus. Auch Gerhard Lohr (CDU) sieht die E-Bike-Ladestelle als "zukunftsweisende Investition und Aushängeschild für die Gemeinde". Vier Anlehnbügel für Fahrräder könnten auf dem Platz angebracht werden. Im Zuge der Diskussion regte Jürgen Krall (CDU) an, bei der Umgestaltung auch das Pflaster der Parkplätze und die Umfahrung des Rathauses zu erneuern. Dieser Ausweitung der Maßnahme räumten Gerhard Lutz und Werner Müller jedoch wenig Chancen ein. Für die insgesamt 200 Quadratmeter Anpflanzungen in der Von-Weckenstein-Straße entschieden sich die Räte für Hainbuchen. Die Anpflanzungen sind als Inseln angelegt. Hainbuchen säumen bereits die Hohenzollernstraße und sollen das Gesicht der Ortsdurchfahrt auch in der Von-Weckenstein-Straße fortsetzen – und eine pflegeleichte Staudenbepflanzung.

Am Klosterweiher wird die bereits bestehende Bank auf einem gekiesten "Vesperplätzle" mit dem Klosterweiherstein des Walder Steinbildhauer Cornelius Hackenbracht einen Blick auf den Weiher und das Kloster bieten. In der letzten Märzwoche soll die zweite Fahrbahndecke in der Von-Weckenstein-Straße eingebaut werden. Dazu muss die Straße nochmals gesperrt werden. Bis Anfang April ist die Firma Matthias Strobel mit Abschluss- und Randarbeiten beschäftigt.

Förderprogramm

Das Land Baden-Württemberg fördert mit dem Entwicklungsprogramm Ländlicher Raum (ELR) die strukturelle Entwicklung ländlich geprägter Gemeinden. Einer der Schwerpunkte des Förderprogrammes ist die Verbesserung des Wohnumfeldes für die Bürger. Die Gemeinde Wald erhält für die Neugestaltung der Von-Weckenstein-Straße Mittel in Höhe von 408 400 Euro, davon sind 61 000 Euro für die Gestaltung des Rathausplatzes angesetzt.