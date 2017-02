Wald Rätscher-Ball im Schützenhaus

Narrenverein Wäsenstecher serviert in Ruhestetten ein musikalisch-närrisches Programm mit vielen Überraschungen

Wald-Ruhestetten (sah) Ein musikalisch-närrisches Programm, gestaltet von Akteuren aus den eigenen Reihen, lautet das bewährte Patentrezept des Narrenvereins Wäsenstecher Ruhestetten für den alljährlichen Rätscher-Ball. Das Publikum ließ sich bei der 22. Auflage von der ausgelassenen Stimmung im vollbesetzten Schützenhaus mitreißen. Nach der Begrüßung durch die Vorsitzende Susanne Keller führten die betagten Tratschweiber Berta (Daniela Erath) und Hannelore (Martina Blocherer) durchs Programm. In den Rätscher-Nachrichten gaben Rosi und Heinz jr. Schwichtenberg die Missgeschicke der Ruhestetter zum Besten. Mit Handpuppen und Live-Gesang (Verena Maute) lieferten die Riedfrösche aus dem Ruhestetter Ried ein Froschkonzert. In der Bütt erzählte "Mäckes"Arnuf Hofmann von seinem Alltag als Busfahrer in der "Bodenseestadt mit Z", nämlich "z'Überlingen". In sein Klagelied über notorische Schwimmbeutelvergesser, Touristen und nervende Radfahrer stimmte das Publikum begeistert ein. Beim Frauenstammtisch garnierten die Bedienungen (Verena Maute und Susanne Keller) die Erzählungen der Rätscherfrauen mit passenden Liedeinwürfen, die das sangesfreudige Publikum weiterführte.

Einen tänzerischen Wettstreit lieferten sich die Jungrätscher, indem die Mädchen in die Rolle der "Backstreet Boys" schlüpften und die Jungs als "Spice Girls" antraten. Für das Finale zu "The voice of Ruhestetten" hatten die Gäste zu Beginn der Veranstaltung ihre Wunschhits gewählt, die von "Schlager-Harry" (Harald Keller), "Frauenpower-Verena" (Verena Maute), "Alles-easy-Buffy" (Markus Muffler) und "Wies'n-Rocker Kai" (Kai Eichwald) präsentiert wurden. Alleinunterhalter Daniel Keller sorgte zwischen den Programmpunkten für Partystimmung. Nach Programmende hielten die Überraschungsauftritte einer Kleingruppe der Musikkapelle Ablach, als Simon Griesser mit Unterstützung seiner Mitmusiker, gleichzeitig vier Instrumente spielte und die Guggenmusik "Neuner-Combo" die Stimmung hoch.

