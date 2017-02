Wald Rälleball: Drei Stunden Frontalangriff auf die Lachmuskeln

Der Narrenverein Rällekopf Hippetsweiler hat beim Rälleball ein dreistündiges Unterhaltungsprogramm geboten.

Wald (sah) Einen Frontalangriff auf die Lachmuskeln starteten die Akteure beim Rälleball im vollbesetzten Bürgerhaus in Hippetsweiler. "Ich kann nimme", bog sich Christine Laicher aus Gaisweiler vor Lachen. "Ein super Programm", fand Hubert Ehrenmann und Markus Muffler lobte: "Es ist immer schön hier drin."





Die Mitglieder des Narrenvereins Rällekopf Hippetsweiler boten ein abwechslungsreiches dreistündiges Bühnenprogramm mit Sketchen, Gesang und Tanz. Das Duo "Korgi's" sorgte für Stimmung. Moderator Stefan Vielweib führte durch den Abend. In der Spitze des stattlichen Hippetsweiler Narrenbaums blieb ein Hubschrauber mit "Uschi" auf dem Weg zur Pfullendorfer Kaserne hängen. Die Soldaten retteten sich, waren in ihren Fähigkeiten gar wenig überzeugend. Toilettenfrau Klothilde verwandelte gemeindliche Toiletten luxuriöse, schalldichte Toilettensuiten mit Aromatherapie. Zauberin Frau Defo beherrschte Luft und Feuer und brachte gar ihre ängstliche Assistentin Frau Roth zum Schweben. Zwei Freundinnen bestellten mit "The wet and dirty sex machine" einen noch schüchtern Stripper. Das Dorfgeschehen plauderten Rudi Jung und Klaus Wanke auf dem Bänkle aus. Einen Aufruf in eigener Sache startete das trinkfreudige, weibliche Gesangsquintett "Hab'n 'se nicht 'nen Mann für mich?".

Ein Lügendetektor entlarvte Lügner und einen Vergleich zwischen Gurken und Männern zogen die russischen Reinigungskräfte Natalia und Olga. Eine Zugabe forderte das Publikum von den Zuckerpuppen von der Bauchtanztruppe.

Akteure

Moderation Stefan Vielweib; Notlandung: Wolfgang Hahn, Alexander Restle, Michael Straub, Gerd Rackuff, Sebastian Erath; Klothilde: Susanne Brucker; Zauberei: Susanne Hahn, Isolde Amann; "The wet und dirty sex machine": Ralf Burth, Steffen Krall, Matthias Jung, Alexander Scheitler, Bänkle: Rudi Jung, Klaus Wanke; Männersuche: Sandra Kunz, Sarah Schaub, Bettina Kunz, Annette Endres, Vera da Silva-Scheitler; Lügendetektor: Eugen Burth, Gerhard Hahn, Reinhard Bär, Stefan Vielweib; Natalia und Olga: Sabrina Restle, Susanne Brucker: Zuckerpuppen: Rainer Jäger, Martin Jäger, Günter Schaub, Rudi Jung