Wald Neues Kunstwerk in Wald: Klosterweiherstein gesetzt

Der Klosterweiherstein erinnert an die Kulturgeschichte des Klosters, beim Ortstermin wurde Neugestaltung der Von-Weckenstein-Straße in Wald gefeiert. Das Kunstwerk wird aber kurz nach Einrichtung bereits beschädigt.

Zum Abschluss der Neugestaltung der Von-Weckenstein-Straße in Wald fand ein Besichtigungstermin der beteiligten Bürgermeister Werner Müller, Klaus Nußbaum vom Referat Straßenbau Süd des Regierungspräsidiums Tübingen, Diplom-Ingenieur Gerhard Lutz vom Planungsbüro Lutz in Gammertingen, Bauleiter Siegfried Strobel und Polier Klaus Rothengaß von der Firma Matthias Strobel aus Pfullendorf statt. Alle Beteiligten waren froh darüber, dass die Maßnahme ohne Unfälle und Personenschaden durchgeführt werden konnte.

Bei diesem Termin wurde der Klosterweiherstein, den der Ruhestetter Steinbildhauer Cornelius Hackenbracht gestaltet hat, an seinen Bestimmungsort gesetzt. Wenige Stunden später aber bereits die Ernüchterung: In der Nacht von Freitag auf Samstag wurde die zugehörige Informationstafel ausgerissen und kopfüber im Klosterweiher versenkt, wie Bürgermeister Werner Müller mitteilt. “Neben dem entstandenen materiellen Schaden finde ich es schon schlimm, dass die Arbeit und der Versuch, schöne Dinge für die Allgemeinheit zu schaffen, von anderen so mit Füßen getreten wird. Aber wahrscheinlich ist die Welt halt so”, erklärt er gegenüber dem SÜDKURIER frustriert. Er habe zuvor bereits viel Zuspruch für das schöne Plätzchen erhalten.

Das Kloster gestattet die Aufstellung des Steins auf dem Klostergelände, sagte er am Besichtigungstermin. "Kunst im Zuge von Straßenbau kommt nicht jeden Tag vor", unterstrich Gerhard Lutz. So war die Aufstellung des Klosterweihersteins auch für den Projektplaner ein besonderer Moment, er sieht das Kunstwerk als "eine weitere Perle in Wald". Der Klosterweiherstein bezieht sich auf das, im Mittelalter von den Zisterzienserinnen errichtete System mit vierzehn Klosterweihern und erinnert an die Kulturgeschichte des Klosters Wald. "Es ist so schön, wenn man so da sitzt", freut sich Künstler Cornelius Hackenbracht, als er, auf der Bank sitzend, den Blick über den Stein in Richtung Kloster richtete.