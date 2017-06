Wald Neue Gewerbeflächen in Wald

Gemeinderat Wald billigt den Bebauungsplan "Geißwiesen II". Der erste Abschnitt ist 4,6 Hektar groß und es gibt nach Angaben von Bürgermeister Werner Müller schon Anfragen von snsiedlungswilligen Betrieben.

Betreiber von Spielotheken und Discos brauchen sich im neuen Gewerbegebiet "Geißwiesen II" nicht um Flächen zu bemühen – deren Ansiedlung ist verboten. Außerdem darf entlang der Landesstraße ein 20 Meter breiter Geländestreifen nicht bebaut werden, schreibt das Regierungspräsidium Tübingen vor. Diese Vorgaben finden sich im Bebaungsplan und den örtlichen Bauvorschriften für das 4,6 Hektar große Areal wieder, die der Gemeinderat am Dienstagabend einstimmig billigte. Erschlossen wird das Areal, das Erweiterungsmöglichkeiten bietet, über einen Kreisverkehr, über dessen Bau allerdings noch nicht entschieden ist, wie Ratsmitglied Michael Riegger (CDU) von Bürgermeister Werner Müller erfuhr. Nur wenige Anregungen und Vorgaben gab es seitens der Fachbehörden für den Plan, dessen Aufstellungsbeschluss schon im November 2014 gefasst worden war. Im hinteren Bereich kann die Gebäudehöhe mit drei Vollgeschossen 16 Meter und die Länge mehr als 50 Meter betragen. Im mittleren Bereich reduziert sich die Höhe auf zwölf Meter und im vorderen Bereich auf neun Meter. "Eine Dachbegrünung ist erlaubt, ja ausdrücklich erwünscht", erklärte Planer Klaus Grossmann, der sichtlich stolz die kreativen Lösungen für die Bereitstellung, der notwendigen Ausgleichsflächen erläuterte. Auf der Gemarkung Hippetsweiler wird unter anderem auf einem Acker ein zwölf Meter breiter Buntbrachsttreifen angelegt, der durch eine spezielle Einsaat eine blühende Landschaft und Refugium für eine mögliche Feldlärchenpopulation bieten soll. Gleichzeitig wird der 1600 Quadratmeter große Acker in ein mageres Grünland umgewandelt.

In Nachbarschaft zum neuen Gewerbegebiet sollen auf 1,6 Hektar Feldgehölze angepflanzt und eine Art Tümpel entstehen, in dem ein Teil des ianfallenden Regenwassers gesammelt werden kann. Auf der Fläche der ehemaligen Mülldeponie auf der Gemarkung Dietershofen, die aktuell ackerbaulich genutzt wird, soll Material aus dem Erschließungsgebiet aufgebracht und so die Bodenqualität gesteigert werden. Und auf der Gemarkung Walbertsweiler ist geplant, eine 76 Aar große Fettwiese in ein Nasswiesenbiotop umzuwandeln. Ob es nicht möglich wäre, einen Teil der Ausgleichsfläche auf dem Areal des neuen Gewerbegebietes auszuweisen?, hakte Jürgen Krall nach. Man wolle den neuen Betrieben so wenig Vorschriften wie möglich machen, wies Planer Grossmann daraufhin, dass eine vorgeschriebene Begrünung von Dachflächen oder Gebäuden viele Ökopunkte bringen würden, aber in einem solchen Umfeld nicht gut funktionierten und kostenaufwendig wären. "Wir können ausgleichen. Die Bilanz stimmt", resümierte Bürgermeister Müller bezüglich der Kompensationsmaßnahmen, der hofft, dass nach der vierwöchigen Auslegung und der erneuten Fachbehördenanhörung der Bebauungsplan im Herbst rechtsgültig wird. Im Gespräch mit dem SÜDKURIER erklärte der Rathauschef gestern, dass es schon Anfragen von ansiedlungswilligen Betrieben gebe. "Dabei handelt es sich um heimische Firmen, die sich vergrößern wollen", erläutert der Bürgermeister und fügt mit einem Lächeln das Wort "bisher" hinzu.