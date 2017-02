Wald Neue Flächen für Firmen im Gewerbegebiet Geißwiesen II

Die Planer haben im Gemeinderat von Wald einen Vorentwurf zum Bebauungsplan Gewerbegebiet Geißwiesen II vorgestellt. Die Gemeinderäte schlossen aus, dass sich hier Diskotheken oder Spielhallen niederlassen können.

Wald – Die Vorstellung des Vorentwurfs zum Bebauungsplan Gewerbegebiet Geißwiesen II ist im Mittelpunkt der Gemeinderatssitzung am Dienstag gestanden. Klaus Grossmann und Projektbearbeiter Stephan Kempka vom Umweltplanungsbüro Dr. Grossmann aus Balingen stellten dem Gremium den Vorentwurf vor, den die Planer bereits mit der Verwaltung vorbesprochen hatten.

In der zweistündigen Vorstellung und Beratung legte der Gemeinderat Details des städtebaulichen Entwurfs fest und beauftragte die Verwaltung, das Verfahren fortzuführen. Die rund 4,6 Hektar große Fläche wird in vier Baufelder unterteilt. "Wir haben nur die vier Baufelder vorgegeben. Den Rest regelt der Bedarf", antwortete Stephan Kampka auf die Frage von CDU-Gemeinderat Michael Riegger nach der Parzellierung. Die zentrale Ein- und Ausfahrt erfolgt über den Kreisel führt über eine Ringstraße sowie zwei Stichstraßen zu den Baufeldern und über eine Verbindung zum angrenzenden bestehenden Gewerbegebiet.

Gesonderte Stellplätze für Lastwagen sind nicht vorgesehen. Die Gewerbebetriebe müssen Parkplätze auf ihrem eigenen Grund einplanen, unterstrich Klaus Grossmann. Die Bauhöhe wird auf dem Gelände, das von der Hohenzollernstraße nach Osten abfällt, von neun bis 16 Meter gestaffelt, um die Gebäude dem gegenüberliegenden Wohngebiet Annenesch IV und den Charakter von Wald anzupassen. Bei der Gewerbeansiedlung im vorderen Bereich, der an die Hohenzollernstraße angrenzt, wird außerdem auf die Emissionen zur benachbarten Wohnbebauung geachtet werden müssen.

In der Frage, ob Vergnügungsstätten zugelassen werden, schloss sich das Gremium dem Vorschlag von Bürgermeister Werner Müller an, die Ansiedlung von Diskotheken und Spielhallen auszuschließen. Nachtclubs schloss das Gremium nicht explizit aus. Alle Dachformen werden zugelassen, bei Flach- und Pultdächern bis acht Grad Dachneigung sollen die Ansiedlungswilligen darüber informiert werden, dass eine Begrünung wünschenswert wäre.

Intensiv diskutierte das Gremium die Anbringung von Werbeanlagen. Sechs Räte stimmten für eine ausschließliche Anbringung am Gebäude, sechs Räte und der Bürgermeister votierten dafür, dass auch freistehende kleinere Werbeanlagen aufgestellt werden dürfen. Die Aufstellung von Skybeamern, bewegtem und wechselndem Licht und Laserwerbung schloss der Rat aus. Den Zeitraum für die Beleuchtung von Werbeanlagen legte er mit deutlicher Stimmenmehrheit von 6 bis 23 Uhr fest.

Stephan Kempka ging auf die örtlichen Bauvorschriften sowie auf die artenschutzrechtliche Prüfung ein. Für die Feldlerchen, die auf dem Gelände leben, soll ein Bundbrachestreifen mit mehrjähriger Einsaat, die alle vier Jahre umgebrochen wird, am Ortsende Wald Richtung Hippetsweiler angelegt werden. Die Rodungsarbeiten und die Baufeldbereinigung im Gewerbegebiet Geißwiesen II müssen vor Beginn der Vogelbrutzeit begonnen werden. Für den Abfluss des Oberflächenwassers werden Retentionsflächen angelegt. Als Ausgleichsflächen werden neue Biotope in Nähe zum Gewerbegebiet ins Auge gefasst.

Geißwiesen II

Der Aufstellungsbeschluss für das Gewerbegebiet Geißwiesen II wurde in der Gemeinderatssitzung vom 18. November 2014 gefasst. Nun wurde der städtebauliche Vorentwurf für den ersten Teilschritt mit einer Fläche von rund 4,6 Hektar vorgestellt und beraten. Die Fläche wird in vier Baufelder unterteilt, die zentrale Ein- und Ausfahrt soll über einen geplanten Kreisverkehr erfolgen. Am 18. November 2014 hatte der Gemeinderat den Aufstellungsbeschluss für das Gewerbegebiet Geißwiesen II gefasst.