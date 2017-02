Wald Mitleidstour statt Gegenwehr: Bürgermeister Werner Müller entmachtet

Die Narreneltern werden im Rathaus getraut und die Narren befreien Schüler und Kindergartenkinder.

Wald – Auch mit seiner neuen Taktik, "auf die Mitleidsdrüse zu drücken" statt auf Gegenwehr zu setzen, entging Bürgermeister Werner Müller am Schmotzigen Dunschdig seiner Entmachtung nicht. Das närrische Volk hatte sich dazu frühmorgens vor dem Rathaus versammelt. "Lasst Gnade walten und mich Amt und Schlüssel behalten", bat der Bürgermeister. Er sei alleinverdienender Familienvater und mit Baugebieten, Straßenbau und Kinderkrippe leiste er keine schlechte Arbeit. "Schaut euch um, es läuft", wandte er sich an die Narrenschar. An Susanne Keller, Vorsitzende des Narrenvereins Wäsenstecher Ruhestetten, stellte er die Frage:" Sag Pumuckl, kannst du den Schlüssel schon tragen?"

Auch wenn ihr ein "Bär von Mann" gegenüberstehe, gehöre sie zu der Sorte Frauen, die immer das letzte Wort haben", entgegnete Keller selbstbewusst. Er wolle mit seinem Gejammer nur Mitleid erwecken. "Die Entmachtung muss sein, und bin i no so klein", blieb Susanne Keller standhaft. Sie habe für ihn jedoch einen anderen Job für die närrische Zeit. Flugs riss sie sich das Riedrätscherhäs vom Leib und kam drunter als Kobold hervor. Mit Schürze, Nickelbrille und Baskenmütze verwandelte sie Müller flink in "Meister Eder".

Nach einem kurzen Gerangel um den Rathausschlüssel zog Müller den Kürzeren und ließ das Narrenvolk zum opulenten Frühstück in den Sitzungssaal. Der Bürgermeister verband die Narreneltern Rudolf Graf und Christa Theml für die "Ehe mit Verfallsdatum" und legte ihnen als Zeichen statt Ringen eine Uhr ums Handgelenk. Erstmals nahmen die neu ins Leben gerufene Froschkönigin Sonja Thurner und Froschkönig Corinna Brachat der Gaisweiler Kehlbachfrösche am Narrenfrühstück teil.

Warum die Baustelle in Wald so lange dauere, wusste Bauarbeiter Karle Strobel (Michael Wenzler). Daran seien die Walder Bürger selbst schuld, sie halten die Bauarbeiter stets mit Kaffee und Kuchen von der Arbeit ab. "Fastnacht ist Fröhlichsein", traf Schwester Eadgyth vom Konvent der Walder Schwestern, gekleidet mit Fasnethut, den närrischen Lindwurm, angeführt von der Walder Guggenmusik Let's Fetz. Die Narren befreiten die Heimschülerinnen, die in der Turnhalle unter dem Motto "Wasser, Feuer, Luft und Wald" feierten. "Es macht immer so Stimmung, wenn die Guggenmusik kommt", freute sich Lehrerin Judith Hermann.

Auch in den örtlichen Banken legten die Narren einen Halt ein. In der Grundschule hieß es "Viva Mexiko". Die Schüler begrüßten die Narren mit dem Walder Boogie. Schulleiter Walter Beyer nahm den Narren das Versprechen ab, wieder zu kommen:" Unsere Türen stehen immer offen." Im Kindergarten Abenteuerland nahmen die kleinen Raubkatzen, Krokodile, Bären, und Zootiere singend die Narren zu einem "Besuch im Zoo" mit. Im "Zirkus Bernardo", Motto im Seniorenzentrum St. Bernhard, luden die Betreuungskräfte alle Bewohner und Gäste zum Lollipop-Tanz ein. Nach einer Polonaise stärkten sich die Narren mit einer Gulaschsuppe für die Fasnet in den Ortsteilen.