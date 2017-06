Wald Mit der Drehleiter hinauf zum Storchennachwuchs: Ute Reinhard beringt zwei Jungtiere

Storchenbeauftragte Ute Reinhard aus Irndorf hat am Mittwoch zwei Jungstörche in Wald beringt.

Wald (sah) Mit Spannung verfolgten die Kinder aus dem benachbarten Kindergarten Abenteuerland und die Grundschulkinder mit ihren Erziehern und Lehrern die Aktion. Im Korb des Drehleiterfahrzeugs der Freiwilligen Feuerwehr Meßkirch fuhren die Storchenbeauftragte Ute Reinhard und Bürgermeister Werner Müller mit einem Feuerwehrmann in die Höhe.

Die beiden Storchenjungen sind in einem guten Zustand. Sie sind noch etwas klein, aber ordnungsgemäß entwickelt, berichtet der Bürgermeister. Die Storchenjungen sind um den 23. April herum aus ihren Schalen geschlüpft. Am 2. Mai waren mindestens drei kleine Störche im Nest gezählt worden. Ute Reinhard vermutet, dass es ursprünglich vier Storchenjunge gab, bei der Beringung waren nur noch zwei Junge im Horst. Die Storchenbeauftragte hat dieses Jahr 120 Störche zu beringen. Die Zahl steigt an. Trotzdem haben die Störche Schwierigkeiten, weil das Nahrungsangebot zu gering ist. Insbesondere fehlen Amphibien/Frösche. Das größte Problem für die Störche sind Plastikteile und Schnüre, die sie zum Nestbau verwenden und welche die Jungstörche enorm gefährden, erläutert Müller. Die Storcheneltern, ein Storchenmann vom Affenberg und eine Storchenfrau aus Ersingen, brüten seit 2015 in Wald. 2011 ließen sich erstmals Weißstörche in Wald nieder.