Wald Mit dem Funkenfeuer wird der Winter ausgetrieben

Auf Initiative der Bürger gibt es erstmals ein Funkenfeuer in Hippetsweiler.

Wald (sah) Erstmals wurde im Walder Teilort Hippetsweiler am Funkensonntag der Winter mit einem Funkenfeuer ausgetrieben. Maßgeblich entstand die Idee durch die Hippetsweiler Josef Seiberth und Rudolf Erath. Ihnen war es wichtig, das Brauchtum zu erhalten und die Jugend aus dem Dorf einzubinden. "Innerhalb von vier Stunden haben wir den Funken am Samstag dank der Mithilfe der Jungen und Maschineneinsatz aufgestellt", zeigten sich Erath und Seiberth sichtlich stolz. Auf der Spitze des beeindruckenden Stroh- und Holzstapels thronte eine Funkenhexe, deren Kleider mit Stroh befüllt waren. Bereits am Nachmittag traf sich die Bevölkerung zum gemütlichen Beisammensein in der benachbarten Maschinenhalle. "So kommen die Bürger aus dem Ort mal wieder zusammen", unterstrich Rudolf Erath. Nach Einbruch der Dunkelheit wurde das Funkenfeuer vor den Gästen entzündet, trotzte Regen und starken Windböen. Der Schein des Funkenfeuers war weithin zu sehen.