Freiburg/Wald Ministranten erhalten Umweltpreis für Bienenprojekt

Für ihr Projekt "Vom Bienenstock zum Honigbrot" haben die Ministranten aus Wald den fünften Platz beim Umweltpreis der Erzdiözese Freiburg erhalten. Eine Abordnung der Ministranten nahm den Preis in Höhe von 500 Euro bei einem Besuch in Freiburg von Erzbischof Stefan Burger in Empfang.

Ein besonderes Erlebnis hat eine Delegation aus Wald in Freiburg gehabt. Die Ministranten Isabell Schilling, Annalena Gassner, Nathalie Restle, Noah Droxler und Markus Seiberth sowie Pfarrer Josef Maurer, Verwaltungsbeauftragter Anton Meßmer und die Ministrantenbetreuerin Susanne Kuhn wurden von Erzbischof Stefan Burger empfangen. Die Walder Ministranten hatten beim Umweltpreis der Erzdiözese Freiburg den fünften Platz erreicht und nahmen nun ihren Preis in Empfang. Für ihr Projekt „Vom Bienenstock zum Honigbrot“, das die Wichtigkeit der Bienen in und für die Natur demonstriert, bekommen die 32 Ministranten 500 Euro Preisgeld. Mit Hilfe von Hobby-Imkern und 40 000 Bienen wurden die Kinder und Jugendlichen selbst zu Imkern und das Pfarrheim zur Imkerei. Der geerntete Honig wurde verkauft und ein Teil einer Flüchtlingsfamilie aus Gambia geschenkt.

Bei der Verleihung des Umweltpreises präsentierte Erzbischof Stefan Burger seine Vision, die Erzdiözese Freiburg werde 2030 als erstes Bistum in Deutschland beim Energieverbrauch klimaneutral. Weiter erklärte er, er verstehe die Enzyklika „Laudato si“ des Papstes als konkreten Auftrag, auszuhandeln und zu vereinbaren, „was jede Organisationseinheit auf jeder Ebene zum Wohle des gemeinsamen Hauses beitragen kann“. Das Ziel der Klimaneutralität des Erzbistums sei sehr ehrgeizig: „Aber erstens braucht es Vorreiter, wenn wir gemeinsam durchs Ziel kommen wollen, und zweitens zeigen unsere bisherigen Erfolge aus der Energie-Offensive, dass wir ambitionierte Ziele sogar übertreffen können.“ Voraussetzung dafür sei allerdings "das Zusammenspiel von ehrenamtlichen und hauptberuflichen Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern“, machte Burger deutlich.

Susanne Kuhn war stolz über die Auszeichnung für die Ministranten: "Für mich war es eine Freude zu erleben, dass die Arbeit der Ministranten so anerkannt wird." Die jungen Leute erlebten einen unvergesslichen Tag in Freiburg. "Sie waren die einzige Ministrantengruppe und deshalb hat das Augenmerk des Erzbischofs auf der Gruppe gelegen", ergänzte Kuhn. Die Ministranten präsentierten ihr Projekt auf einer großen Pinnwand.

Nach der Preisverleihung wurden die Walder von Reportern zweier Radiosender interviewt. Pfarrer Josef Maurer freute sich: "Wir waren alle ganz stolz. Ich glaube, für die Ministranten war es unvergesslich schön." Er sprach Susanne Kuhn noch ein Extralob aus: "Wir haben solch eine engagierte Ministrantenbetreuerin, ohne die dieses Projekt nicht zustanden gekommen und so gelungen wäre.”

Mit Blick auf den Auftrag des Papstes sieht Erzbischof Burger die Erzdiözese Freiburg auf dem richtigen Weg. „Ein wenig stolz kann ich von unserer vor etwas mehr als zehn Jahren gestarteten Energie-Offensive berichten, mit der wir den Klimaschutz im Gebäudebereich verankert haben und über die es uns gelungen ist, dass sich in unseren Pfarreien über 500 ehrenamtliche Energiebeauftragte engagieren." Den Erfolg könne man sogar nachweisen. Der Energiebericht zum Jahr 2014 weist eine Energieeinsparung von rund 27 Prozent aus. "Den CO2-Ausstoß konnten wir in den vergangenen zehn Jahren sogar um 48,5 Prozent senken.“

In Zukunft wolle die Erzdiözese ihre Energie-Offensive auf diözesane Einrichtungen ausweiten. Die neue gemeinsame Heizung für das Collegium Borromaeum und das Erzbischöfliche Ordinariat durch ein eigenes Blockheizkraftwerk sei dafür ein aktuelles Beispiel. „Wir bleiben beim Klimaschutz nicht im Gebäudebereich stehen. Wie schon erwähnt, möchten wir in Zukunft als Fair-Trade-Diözese beim Einkauf von Lebensmitteln auf faire, ökologische und regionale Kriterien achten. In vier Jahren, so der Plan, sollen 80 Prozent unserer Einrichtungen und Kirchengemeinden aktiv mitmachen“, steckte der Erzbischof bereits das nächste Ziel ab.

Der Umweltpreis

Zum zwölften Mal hat die Erzdiözese Freiburg ihren Umweltpreis für innovative Projekte verliehen, die einen Beitrag zum Klimaschutz leisten. Aus den Bewerbern hat eine Jury zehn Preisträger ermittelt. Das Preisgeld beträgt insgesamt 10 000 Euro. Die Erzdiözese Freiburg würdigt mit ihrem Umweltpreis seit 1994 alle zwei Jahre den besonderen Einsatz von Gemeinden, Einrichtungen, Verbänden und Gruppen für die Bewahrung der Schöpfung. In den zurückliegenden 22 Jahren wurden insgesamt 127 Projekte und Initiativen mit Preisen in Höhe von 93 300 Euro ausgezeichnet.