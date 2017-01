Wald Malteser-Laientheater: Opa sorgt für Verwicklungen

Wieder einmal bot das Malteser-Laientheater Wald mit dem Lustspiel "Opa, es reicht" ein turbulentes Theatervergnügen. Seit 35 Jahren spielt die Gruppe fast jedes Jahr Theater und erfreut regelmäßig zu Jahresbeginn Theaterfreunde aus Nah und Fern mit einem neuen Stück.

Am Dreikönigstag feierte "Opa, es reicht!", ein Dreiakter aus der Feder von Bernd Gombold, vor 450 Gästen in der Walder Zehn-Dörfer-Halle eine gelungene Premiere. Die Akteure brachten mit viel Situationskomik das Publikum zum Lachen. "Es war wieder schä", lobte Horst Brucker aus Walbertsweiler und auch Uli Hänßler aus Rengetsweiler strahlte:" Es ist genial!"

Die turbulente Bühnenhandlung hatte es von Anfang an in sich. Haus an Haus leben Opa Karl (Frank Krall), seine Frau Lena (Jutta Bucher), Sohn und Bauer Paul (Robin Fox) und dessen Ehefrau Magda (Silvia Scholl). Oma und Opa lassen es sich im Alter gutgehen und sind aufgeschlossen. Opa besitzt ein Handy und fährt Motorrad. Das ist der geizigen Magda ein Dorn im Auge. "Des ischd doch's Geld zum Fenster 'naus g'worfa. Denn nur wer spart, kann ebbs vererben", lamentiert die missgünstige Bäuerin unentwegt. Magda hat Borsten auf den Zähnen und wittert in allem Verschwendung. Als Opa augenscheinlich einen Unfall mit seinem Motorrad verursacht und in dessen Beiwagen die Beute einer Einbruchsserie gefunden wird, nimmt die Komödie Fahrt auf.

Opa liegt angeblich schwer verletzt mit verbundenem Kopf auf der Intensivstation. Magda ist außer sich, weil ihre gehortete Keksdose mit 5000 Euro Schwarzgeld fehlt, die sie und Paul am Finanzamt vorbeigeschmuggelt haben. Doch die Herzlose wittert auch hier die Chance, aus dem Diebstahl Profit zu schlagen, und übertreibt bei der Bestandsaufnahme durch die Polizei maßlos. Dann stehen auch noch die unfallgeschädigten Städter vor der Türe. Heinz (Tobias Homberger) und seine Lore (Anika Maier) wollen nun ihren Urlaub auf dem Hof fortsetzen. Der bemitleidenswerte Heinz wird von seiner bestimmenden Frau kurz gehalten. Ein staubsaugerverkaufender Versicherungsvertreter kommt auf Hausbesuch (Thomas Resem) und wird der senilen Lena schier um den Verstand gebracht. Und schließlich kehrt auch noch Paul und Magdas Tochter Sylvi (Linda König) schwanger aus dem halbjährigen Studium aus Italien zurück. Der beim Unfall Verletzte ist der Einbrecher, was jedoch aufgrund des Kopfverbands niemand weiß. Magda plant schon Opas kostengünstige Beerdigung und wittert das Erbe. Derweil versteckt sich Opa im Holzschopf: "Weil es hochinteressant ist, was man so alles mitkriegt, wenn man nicht da ist".

So schlägt er Sohn und Schwiegertochter Schnippchen um Schnippchen und zieht die Fäden im Ränkespiel immer enger. Dazu zählen manipulierte Briefe, das Federn der Urlaubsgäste, ein angeblich italienischer Kindsvater (Stefan Rumpel), dem die Mafia auf den Fersen ist, und er lässt es sogar spuken. Opa treibt es immer bunter und die vergessliche Oma, grandios von Jutta Bucher dargestellt, setzt dem Ganzen durch ihre Verwirrtheit immer noch eins drauf. Am Ende löst Opa das ganze Possenspiel auf. Er wollte nur klarmachen, dass man mit ihm und Oma nicht umgehen kann, wie mit einem Stück Holz, begründet Opa seine Taten. "Es macht so Spaß", freute sich Theaterdebütantin Jutta Bucher nach der Vorstellung. "Ich denke, das war wieder eine Spitzenleistung, was die Akteure dargebracht haben", dankte Ansager Clemens Veeser allen Mitwirkenden und Helfern. 35 Jahre Theater zu spielen, verdiene Respekt.



